がらりが、2ndアルバム『コントラスト』を2026年1月16日に配信リリースする。

今作は、2024年11月にリリースされた1stアルバム『手のひら望遠鏡』より約1年3カ月ぶりのアルバムに。すでにリリースされていたシングル曲6曲に、2026年1月13日より日本テレビにて放送開始となる北山宏光主演ドラマ『AKIBA LOST』の主題歌「Answer Me」、同ドラマのコンセプトソング「正体不明のLADY」、2025年11月から放映がスタートした河合塾CMテーマソング「遠い空には」などの新曲8曲を収録する。

さらに、アルバムの配信リリースに先駆けて、12月17日には収録曲「Question」を先行配信することも決定。同楽曲は曖昧な人間関係のすれ違いにフォーカスした切ないラブソングとなっており、編曲はビートメイカー／プロデューサーのA.G.Oが務めた。

今回のアルバムリリース発表に伴い、アルバムのジャケット写真と新アーティスト写真を公開。どちらもカメラマンの八重代晃矢が撮影を務めており、これまで顔出しをしてこなかったがらりのビジュアルが少しずつ公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）