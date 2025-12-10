なとりが、2026年1月21日にリリースする2ndアルバム『深海』の収録全曲およびCDに付属するブックレット内容を一部公開した。

今回は、アルバムタイトルを冠した「深海」が1曲目に収録されるほか、ライブではすでに披露している「EAT」「FLASH BACK」など、新たに全10曲の収録が発表。CDとしては全18曲が収められる。

今作は、完全生産限定盤の1形態のみのリリースとなり、18曲に相当する18冊分のブックレットも付属。また、ブックレットはそれぞれにアーティストや関係者からのコメントが収録されることも明らかになった。

コメントを寄せたのは、あばらや、Eve、いよわ、川谷絵音、jo0ji、じん、TAIKING（Suchmos）、takachi（muque）、辻村深月、Deu（PEOPLE1）、春野、甫木元空（Bialystocks）、松本大（Enfants）、みなはむ、めいちゃん、Mega Shinnosuke、WurtS。なとり本人からのラブコールで、各人からのコメントが実現した形となる。

なおなとりは、2026年2月18日、19日の2日間にわたり、本作を携えて日本武道館にてワンマンライブ『なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」』を開催。追加公演の18日を含め、両日ともに追加席が販売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）