12月10日までに、歌手の星野源がXを更新。友人である俳優・仲野太賀とのツーショットを公開し、その写真が話題となっている。

星野は、《今夜の #星野源ANN OPは前回のエスコンフィールド放送回のエピソードや最近韓国に行った報告から！》と綴り、火曜日の深夜に放送されている自身のラジオ番組の放送内容について報告。さらに、《俳優の仲野太賀さんをゲストにお迎えして、ふたりが出会った頃のお話、星野さんから太賀さんへの質問など…じっくりトークしました》と、10年来の親友でもある仲野がゲスト出演したことを明かした。

「星野さんと仲野さんは、共通の知人を通じて出会い交流が始まったようです。交流が深まる中、2025年1月に配信リリースとなった星野さんの楽曲『Eureka』のミュージックビデオに仲野さんが出演。コーヒーをすすりながら談笑する二人の姿が映るほっこりとした映像にファンの注目が集まりました」（芸能ジャーナリスト）

プライベートでも仕事でも良き間柄な2人。ツーショットはファンの間で話題になり、さらにXには、2人の雰囲気が似ていることを指摘する声が相次いだのだ。

《とってもいい写真だな〜やっぱふたり似てるー！》

《2人の雰囲気が似てるなぁ》

《かわいいふたり、兄弟みたいね》

44歳の星野と、32歳の仲野。兄弟のような雰囲気漂う2人のショットにファンはほっこりしていた。

「ラジオ収録の際に撮影したと見られる今回の写真ですが、星野さんは、黒いパーカーを着用しピース姿を披露。一方仲野さんは、グレーのフード付きのパーカーを着用し、満面の笑みを浮かべています。表情の雰囲気や、背丈も似ている2人。洋服の色の対比も相まって、兄弟感が増して見えるのも納得です」（前出・芸能ジャーナリスト）

ラジオから聞こえてくる2人の声はリラックスしたもので、培った関係性の深さが伺える。

「ラジオ中も、“2人が共演するならどんな役をやって欲しいのか”という質問に対して、リスナーから、絵本『ぐりとぐら』の実写化を要望する回答が届きました。その回答に『これは傑作の予感』などと盛り上がり爆笑。2人の関係性であれば良い作品が生まれると、ファンも共演を熱望しているようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

ファンの願いが叶う日は、そう遠くないかもしれない。