米津玄師「IRIS OUT」ストリーミングチャート12連覇！Billboard JAPANでは通算10週目の総合1位
米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、オリコン週間ストリーミングランキング（2025年12月15日付）において「12週連続1位」を記録。男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」を自己更新した。
■2位には、米津玄師,宇多田ヒカル「JANE DOE」がランクイン
2位には、米津玄師,宇多田ヒカル「JANE DOE」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマ）がランクインし、米津玄師楽曲が「11週連続で1位・2位独占」。また、オリコン週間カラオケランキング（12月8日付）においても1位を獲得、今年度楽曲初となる「8週連続1位」を達成した。
さらに、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」 （12月10日公開）においては、8,984ポイントで首位に返り咲き、「通算10週目となる総合1位」を獲得。ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」（12月10日公開）においては、「IRIS OUT」が11,427,327回再生で「12週連続1位」、さらに「JANE DOE」は累積再生数が1億回を突破した。また、アニメ・ソング・チャート「Hot Animation」においても、「12週連続1位」を記録。
今週のBillboard JAPAN音楽チャート（12月10日公開）と、オリコン音楽ランキン（12月15日付)を合わせて、首位6冠を獲得し、うち3冠は「12週連続1位」を記録した。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1991」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」
2026.02.26 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/