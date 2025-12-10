

※12月18日、東証グロース市場に上場予定のミラティブ <472A> [東証Ｇ]、19日、東証スタンダード市場に上場予定のギミック <475A> [東証Ｓ]、パワーエックス <485A> [東証Ｇ]は10日、公開価格を発表した。



●ミラティブ <472A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月18日



事業内容：ライブ配信プラットフォーム「Mirrativ」の

開発・運営及び周辺事業



公開価格：860円

仮条件：850円～860円

想定発行価格：850円



上場時発行済み株式数：1692万7750株

公募：117万6400株

売り出し：614万9100株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限109万8800株

ブックビルディング期間：12月3日～9日

公開価格決定日：12月10日

申込期間：12月11日～16日

払込日：12月17日



主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券



●ギミック <475A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：12月19日



事業内容：患者に最適な医師の選択を実現させるための

情報を網羅的に集積した「ドクターズ・ファイル」を

中心とした医療特化型プラットフォーム事業



公開価格：1150円

仮条件：1120円～1150円

想定発行価格：1150円



上場時発行済み株式数：491万株

公募：100万株

売り出し：116万8200株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限32万5200株

ブックビルディング期間：12月4日～9日

公開価格決定日：12月10日

申込期間：12月11日～16日

払込日：12月18日



主幹事：野村證券



●パワーエックス <485A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月19日



事業内容：大型蓄電池の製造・販売、EVチャージステーションの

サービス展開、船舶用蓄電システムの開発・製造、

再生可能エネルギー等の電力供給



公開価格：1220円

仮条件：1200円～1220円

想定発行価格：1200円



上場時発行済み株式数：3629万8700株

公募：416万6700株

売り出し：422万1600株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限125万8200株

ブックビルディング期間：12月3日～9日

公開価格決定日：12月10日

申込期間：12月11日～16日

払込日：12月18日



主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券



[2025年12月10日]





株探ニュース

