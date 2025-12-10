本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (10日大引け後 発表分)
※12月18日、東証グロース市場に上場予定のミラティブ <472A> [東証Ｇ]、19日、東証スタンダード市場に上場予定のギミック <475A> [東証Ｓ]、パワーエックス <485A> [東証Ｇ]は10日、公開価格を発表した。
●ミラティブ <472A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月18日
事業内容：ライブ配信プラットフォーム「Mirrativ」の
開発・運営及び周辺事業
公開価格：860円
仮条件：850円～860円
想定発行価格：850円
上場時発行済み株式数：1692万7750株
公募：117万6400株
売り出し：614万9100株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限109万8800株
ブックビルディング期間：12月3日～9日
公開価格決定日：12月10日
申込期間：12月11日～16日
払込日：12月17日
主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券
●ギミック <475A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：12月19日
事業内容：患者に最適な医師の選択を実現させるための
情報を網羅的に集積した「ドクターズ・ファイル」を
中心とした医療特化型プラットフォーム事業
公開価格：1150円
仮条件：1120円～1150円
想定発行価格：1150円
上場時発行済み株式数：491万株
公募：100万株
売り出し：116万8200株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限32万5200株
ブックビルディング期間：12月4日～9日
公開価格決定日：12月10日
申込期間：12月11日～16日
払込日：12月18日
主幹事：野村證券
●パワーエックス <485A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月19日
事業内容：大型蓄電池の製造・販売、EVチャージステーションの
サービス展開、船舶用蓄電システムの開発・製造、
再生可能エネルギー等の電力供給
公開価格：1220円
仮条件：1200円～1220円
想定発行価格：1200円
上場時発行済み株式数：3629万8700株
公募：416万6700株
売り出し：422万1600株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限125万8200株
ブックビルディング期間：12月3日～9日
公開価格決定日：12月10日
申込期間：12月11日～16日
払込日：12月18日
主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券
[2025年12月10日]
株探ニュース