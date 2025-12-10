

12月10日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



モイ <5031> [東証Ｇ] 決算月【1月】 12/10発表（場中）

毎年1月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、QUOカード1000円分（500株以上保有株主には5000円分）を贈呈する。



■再開 ――――――――――――――



ゼネラル・オイスター <3224> [東証Ｇ] 決算月【3月】 12/10発表

株主優待制度を再開。毎年3月末と9月末時点で1000株以上を保有する個人株主に対し、自社店舗での決済利用のOPC（Oyster Piece Club）アプリへのポイント1万円相当を年2回贈呈する。



■拡充 ――――――――――――――



Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ <4053> [東証Ｐ] 決算月【12月】 12/10発表

長期保有特典を新設し、1年以上継続保有する株主の優待内容を拡充。新制度では12月時点で600株以上を保有する株主に、保有株数と保有期間に応じて5000～12万ポイントを付与する。26年12月末から適用。



株探ニュース

