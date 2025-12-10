佐々木希が家族旅行を報告、すっぴん浴衣姿にファン思わずうっとり…夫・渡部建も激推しの鰻満喫で見えた“夫婦仲”

12月10日までに、女優の佐々木希がInstagramを更新。プライベートのオフショットを公開し、話題となっている。

佐々木は《オフの日に、家族で箱根旅行》と、家族水入らずで旅行したことを報告。同時に複数枚アップした写真には、旅行中に堪能した食事とともに、自撮りショットを公開した。そのなかには、お風呂上がりのような濡れた髪で浴衣を着た、すっぴん姿もあった。

彼女の貴重なプライベートショットには、ファンも反応。コメント欄には、

《ほぼすっぴんなのに綺麗すぎます!》

《濡れ髪に浴衣、そりゃ〜悶絶するさ》

《いくつになっても可愛いですね》

透明感あふれる美貌に、うっとりする声が多数、寄せられていた。

プライベート旅行を公開した佐々木だが、芸能プロ関係者は、旅行から見える家族の仲についてこう語る。

「Instagramでは《箱根に行ったら行く、大好きな鰻屋さん『友栄』さんにて、ランチ》と鰻屋さんに立ち寄ったことを明かし、そこのうな重の動画も合わせて投稿しています。この『うなぎ亭 友栄』というお店は、“最強うなぎ”とも呼ばれる青うなぎがいただけるお店で、食べログの「全国のうなぎのお店」ランキングで4位の名店。佐々木さんの夫である渡部建さんも、2025年1月に更新したブログの中で《僕が年間で一番数多く行く鰻屋さんといえばここ。ここは関東を代表する鰻屋さん。かなり知名度も高いです》と絶賛するほどなのです。今回は渡部さんのおすすめもあり、家族で訪問したのでしょう」

佐々木は2017年4月に渡部と結婚し、2018年9月に長男、2023年4月に長女が誕生している。その後、2020年6月、渡部に多目的トイレを使用した不倫行為などが発覚したものの、結婚生活を続けている。その夫婦仲は、いまもなお保たれているようだ。

「不倫が発覚してから5年後。2025年7月に佐々木さんは『1周回って知らない話 2時間SP』（日本テレビ系）に出演し、不倫報道について初めて公の場で言及しました。『いまだに許していない』としながらも、子どもたちの前では渡部さんがよき父であることを明かし、離婚しない決断をしたことを告白していました。彼女にとっても、いまは家族と過ごす時間が大切なのでしょう。時間をかけて、夫婦として再構築している最中なのかもしれません」（同前）

2人が“おしどり夫婦”と呼ばれる日が来るかもしれない。