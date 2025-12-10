2025年12月24日（水）、25日（木）の2日間限定で、『グランドメルキュール札幌大通公園』にて、クリスマスビュッフェ『Hokkaido White Christmas Dinner Buffet 2025』が開催されます。

2日間限定で開催されるクリスマスディナーのメニュー数は約60種類。シェフが目の前で仕上げるライブキッチンの料理や、ビュッフェボードにはクリスマスの王道メニュー『ローストチキン』『ブッシュドノエル』、タラバガニやアワビを使用した贅沢なメニューが並びます。

ライブキッチンでは、伊勢海老や道産の牛肉をシェフが目の前で焼き上げてくれます！

ほかにも、一貫ずつ丁寧に握られるお寿司やラクレットチーズにも注目です。

ライブキッチンのメニュー以外にも、『ローストチキン』や『ブイヤベース』『アワビと道産野菜の昆布炒め』『タラバガニのXO醤炒め』『ブッシュドノエル』など、温かいお料理からスイーツまで味わうことができますよ。

画像：アコー詳細情報

Hokkaido White Christmas Dinner Buffet 2025

開催日：2025年12月24日（水）、25日（木）

開催時間：18:00～20:30（最終入店20:00）

開催場所：グランドメルキュール札幌大通公園 1階 ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」

料金：大人13,000円、小学生6,500円、小学生未満無料（1名あたり、ドリンク含む）

※宿泊料金は別途必要です。外来での利用も可能です。

※仕入れ状況により食材の産地やメニュー内容が変更になる場合があります。

※通常、ディナー営業は行っておりません（朝食のみ）。2日間限定のディナー営業となります。

北海道Likers編集部のひとこと

約60種類の豊富なメニューを味わうことができる2日間限定の特別なクリスマスビュッフェが開催されます！

スパークリングワインや生ビールなど各種ドリンクもフリーフローで楽しむことができるので、お料理と合わせて堪能できますよ◎

クリスマスは札幌のホテルで美食を楽しんでみてはいかがでしょうか。

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。