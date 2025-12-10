元不登校YouTuberで現在は“冒険家”を名乗るゆたぼんがバイク事故の顛末をSNSに投稿。“見舞金”を募って大炎上している。

12月6日、自身のXで《【悲報】入院する事になりました。SNSしばらく休みます。また詳しく報告します》と病院のベッドらしき場所に横たわる姿を投稿。8日になってYouTubeを更新し、《【ご報告】人身事故にあいました》と題する動画をアップした。

「動画内では自身がバイクで走行中に《対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを越えて突っ込んできた》と説明。《警察と救急車、親にも連絡。相手側は車内から降りてこず、車の中にいたまま。『大丈夫？』のひとことも謝罪もなかった》として、入院に至ったようです。動画には《お問い合わせ下さったお見舞い金についてですが、銀行振込でお願いします》と記し、ゆうちょ銀行と他の銀行の振込先口座を掲載。さらに《お見舞い金として頂きますので、収支報告はしないし、領収書の発行もしません。いかなる法的な義務も負いません》と注意書きも。9日にはXやInstagramを更新し、車椅子に座ってうなだれている姿をアップ。こちらでも“見舞金”の振込先を掲示しています」（芸能記者）

自身のアカウントに銀行口座を掲載して寄付金を募るのはYouTubeやXのガイドライン違反ではないが、あくまでも“自己責任”。一部のファンからこうした“クレクレ行為”に批判が集まっているが、ゆたぼんは批判のポストに対し、ブロックで対抗している。

《ゆたぼんくん、自分がやらかした個人的な事故でそれはアカンで 治療代、入院代ぐらいは自分と身内で支払うべきだと思うよ》

《ゆたぼんが事故に遭ってお見舞い金を募集してる投稿に“それは良くないと思うぞ”ってコメントをしたら秒でブロックされた》

12月9日夜にはこれらの批判コメントに対し、《皆さんに対して「ください」とお願いしてないし、どこにもそんな日本語は書いてません！》《この件に関して意味不明な批判的なコメントを書いてくるような頭の悪い人とか、日本語がまともに読めないバカな人達はブロックします。あなたに言ってませんので、勘違いしないでください！っていうか、こっちが弱ってるからって調子に乗ってコメントして来るな！舐めんなよ！》と逆ギレ状態で激怒。

《それでは引き続き、僕に「お見舞い金を送りたい」っていう方がいましたら、銀行振込でお願いします！皆さん、バカなコメントをしてる人がいたらそれは日本語が読めない人です。あなたに言ってるんじゃないよバカ！と教えてあげてください。まぁバカに教えても無駄だと思いますがw》と煽ったうえで、振込先を再ポストしている。

「見舞金を送りたいという人とDMでやり取りして口座を伝えるなどであれば、問題なかったはず。不特定多数が見られるタイムラインに自身の口座を晒して寄付を募るという行為が議論を呼ぶのは間違いないでしょうね。SNSの運営側が“詐欺、スパム行為”などと判断すれば、アカウント停止もありえます。また、口座を晒した側にも情報漏洩リスクがありますし、高額の見舞金が集まれば課税対象にもなります。目先の金は確保できるでしょうが、リスクのほうが大きいのではないでしょうか」（前出・記者）

SNSで“募金を募る”という“冒険”は、うまくいきそうにない。