【イジメ】入社2週間で標的に…「もう限界」新卒社員が社長に直談判!? 契約社員を差別する職場の“本当の問題”とは【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
同期のいない新卒として入社した辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)さんが配属されたのは「検査課」。女性が多い職場と聞いても、高校時代も女子ばかりだったため不安はなかったという。しかし、働き始めたその瞬間から、想像とはまったく違う現実が待っていた。本作『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』は、その半年間の出来事をもとに描かれた実録ストーリーである。
初日、挨拶に向かった配属先で目にしたのは居眠りする課長。そして、教育係として紹介されたオツ野とボネ山という2人のベテラン社員は、部署内で明らかな“力”を持っていた。
とりわけ衝撃だったのは、契約社員や外国人労働者への扱いの差だ。オツ野は、できないことがあると大声で責め立て、休憩時間には契約社員を休憩室に入れず、ロッカールームで休むよう指示する。休憩室は休む場所ではなく、契約社員の悪口が飛び交う空気の張り詰めた場所になっていた。
そんな中で、たむさんは「契約社員にだけ負担の大きい作業を押しつけている」という事実に気づいた。理不尽だと感じて声を上げたが、返ってきたのは「新人のくせに」という叱責。そして翌日から自分自身も休憩室出禁に。入社わずか2週間で排除の標的にされ、無視も始まった。
それでもたむさんは、人として受け入れがたい扱いが横行する現場に強い疑問を抱き続ける。やがて、半年で退職を決断するに至ったという。
■“助けてくれる人は必ずいる”と伝えたかった
たむさんは幼い頃から絵を描くことが好きで、ブログをきっかけに漫画を本格的に制作するようになったという。本作はプライバシー保護のため一部をフィクションにしているものの、ほぼ実体験に基づいている。
悪者が成敗される痛快な結末ではない。しかし、混沌とした職場にも救いはあり、“助けてくれる誰かは必ず存在する”という経験を作品として残したかったと語る。女性ばかりの職場では、良い面がある一方でグループや派閥が生まれやすく、ささいな噂も一瞬で広がる。居場所を確保するだけで消耗してしまうような環境だったという。
制作面では、ほぼ全員が女性キャラとなるため、見た目が似ないようにデザインに工夫を凝らした。また数ヶ月に及ぶ連載形式は初挑戦で、まとめ方や演出の難しさに直面したことも明かしている。
■退職後に見えてきた“本当の問題”とは？
たむさんが去った後、人事が検査課に内部調査を入れた。退職者が途切れることのない部署には、構造的な問題が潜んでいたからだ。本作は、非正規雇用だから、外国人だからという理由で理不尽な扱いを受ける現実を真正面から描く。個人の“働く物語”としてだけでなく、「職場の歪んだ構造」そのものを問い直す作品でもあるのだ。
取材協力：辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。