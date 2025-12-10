米映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」（１９日公開）のジャパンプレミアイベントが１０日、都内で行われ、ジェームズ・キャメロン監督（７１）が登壇した。３年ぶりの来日となり、日本のファンに向けて「コンニチハ！」とあいさつ。キャメロン監督の大ファンである俳優の宮世琉弥（２１）と山崎貴監督（６１）が駆けつけ、映画トークに花を咲かせた。

新作映画「ゴジラ-０．０」を製作中の山崎監督は、午後５時までに撮影を切り上げてイベントに駆けつけた。キャメロン監督は「ゴジラ-０．０、期待しております。撮影がもし遅れるようでしたら、僕がセカンドユニットで入りますので、お声かけ下さい」とサービストークをすると、山崎監督は「そっちの方が良いシーンができちゃって、僕の立場がなくなる可能性が大いにある」と嬉しい悲鳴を上げた。

山崎監督は「まだ皆さん見ていないんですよね？僕は見てしまったので」と世界観を初体験する観客に羨望の眼差しを向け、今作について「技術的にすごいことはたくさんあるけど、キャラクターの魂がちゃんと見えている。泣かずにはいられない魂の物語ができていて本当にすごい」とコメント。キャメロン監督は深々とお辞儀をして「ありがとうございます。山崎監督」と感謝した。