なんさんタクシー運転手がよかばい！

熊本でタクシーを走らせるナッサン・デビッドさん（54）

【写真を見る】ん？アフロ？タクシー運転手？ケニア出身？ 道路事情も熊本弁もバッチリ「よかば～い！」

出身は東アフリカのケニアです。

デビッドさんは、8年前に熊本へやってきました。なぜ、熊本でタクシー運転手をしているのでしょうか。

「メーター入れます！」

日本語を巧みに使い…

「産業道路 めちゃめちゃ混む」

熊本の道路事情もバッチリ！

さらに・・・

「よかばい！」

熊本弁も使いこなすケニア出身のタクシー運転手、ナッサン・デビッドさん（54）

その生活に密着しました！

お客さんが喜ぶために僕のやることは

デビッドさんの朝は、タクシーの清掃から始まります。寒い日が続く中、かたく絞った水ぶきタオルで車体の隅々まで磨きあげます。

オイルチェックなど乗務前の点検も欠かしません。

タクシー運転手 ナッサン・デビッドさん「車ピカピカ。お客さん喜ぶ」

デビッドさんの相棒は、この会社で一番大きな車両です。

なぜなら…

「（天井に・・・）うわっ！ぶつかった」

身長191cm！セダンタイプではちょっと車高が低いようです。

記者「ぶつかりますね」

デビッドさん「ぶつかった、このアフロに」

準備が整ったら乗務開始です。

熊本の玄関口で仕事開始！

この日は、JR熊本駅で乗客を待ちます。

最初は福岡からのビジネス客です。

デビッドさん「デビッドです。ケニア出身です。温度いかがですか？」

乗客「大丈夫です」

慣れた接客で、目的地まで送り届けます。

続いては、ドイツからの観光客！

熊本空港まで1時間弱、英語での会話が弾みます。

すると、話題はデビッドさんがタクシー運転手になった理由に…

デビッドさん「日本に来る外国人のほとんどが英語の教師をしているから、私はなにか違うことをしたくて、タクシードライバーになった。私は、外国人観光客の手助けがしたいと思っている。同時に、英語が分からないタクシードライバーの力にもなりたい。熊本のみなさんの助けになるためにもね」

デビッドさんのコミュニケーション能力

乗務歴は4か月。同僚からの信頼も厚いようです。

同僚「お客さんとコミュニケーション取るのは上手でしょうね、我々よりも」

同僚「彼の方から明るく対応してくれるのでコミュニケーション取れて打ち解けられる、それがそのままお客さんにつながる良いことではないかと」

記者「すごく素敵な方ですよね」

デビッドさん「あ、本当ですか？よかばい！」

この日は休日。

熊本市国際交流会館にデビッドさんの姿がありました。

乗客と、よりスムーズに会話ができるよう日本語の勉強も欠かしません。

先生「今日、明日、その次は？」

デビッドさん「おととい」

先生「違う！あさって」

デビッドさん「あ～っ」

日本史好きなケニア人タクシー運転手？

デビッドさんは1971年にケニアで生まれました。

デビッドさん「私は歴史好き。信長と秀吉と光秀の歴史けっこう好き」

織田信長など戦国武将の歴史を学びたいと日本にやってきました。

自宅には、着物や模造刀などのコレクションもあります。

英語の先生やファッションモデルをしながら10年ほど東京で暮らし、友人とケニア料 理店を開くために8年前に熊本へやってきました。

母の教えを実践

同時に英語の先生もしていましたが、それらを辞めて、半年前、タクシー業界に飛び込んだのです。

――なぜタクシー運転手が好きなのか？

デビッドさん「助けるのが好き。みんなを助けるのがめちゃめちゃ好き」

”人の助けになりたい”という強い思いがあります。

デビッドさん「私のお母さんがそういうふうに教えた。おじいちゃんおばあちゃん、みんなを助けなさいと」

母の教えを守り、今、住んでいる団地では、ボランティアで草刈りをしています。

デビッドさん「ここはおばあちゃんとおじいちゃんが多い。私は力があるので、助けたい。だから草刈りをしている。そういう考え」

ケニア料理をふるまってくれました（笑）

おもてなし精神もたっぷりのデビッドさん。私たち取材班にケニア料理を作ってくれました。

デビッドさん「ウガリとポークフライ」

記者「いただきます」

デビッドさん「いただき…○×△☆♯♭●□▲★※…むずかしいね」

ケニアのある東アフリカの主食だというウガリは、トウモロコシ粉とお湯を混ぜて練り上げたものです。

記者「蒸しパンみたい。これ自体に味はない。出来はどうですか？」

デビッドさん「よかばい！」

ケニアを思い出して寂しくなることもありますが、熊本での生活が大好きです。

――これからも熊本で暮らしたい？

デビッドさん「ずっと熊本にいたい。熊本フォーリンラブ。ずっと熊本人間」

夢は「アフロタクシー」

そんなデビッドさんには夢があります。

タクシー運転手 ナッサン・デビッドさん「仕事頑張って仕事覚えて、道覚えて場所覚えて、個人のタクシー会社作りたい。私の夢です」

ケニア出身の自分が熊本で個人タクシーを経営する。そんな未来を思い描きながら誰かのために熊本県内各地を走り回ります。

――会社の名前は？

「アフロタクシー（笑）」