冬のボーナスが支給される時期となり、年末商戦が本格化していますが、今は物価高です。こうした中、どのようなものがなぜ売れているのでしょうか。

物価高でも･･･ご褒美は欲しい！

12月7日、日曜日、熊本市の鶴屋百貨店は賑わっていました。スイーツ売り場も混雑し、夕方前には品薄になる商品も。

洋菓子店の従業員「今月はとっても忙しい」

物価高での年末商戦、動きはどうなのでしょうか？

鶴屋百貨店 内村知寛さん「物価高の影響も出ているが、自分へのご褒美。節約するところとお金をかけるところを分けている」

そこで、化粧品売り場を訪ねました。

ポーラ 鶴屋百貨店 西嶋魅来さん「この1年頑張ったご褒美に。12月だからこそ、高い商品であっても購入しようという人は以前と変わらずいる」

来店客「これを贈り物に、これは自分用」

来店客「とても品質がいいので自分のご褒美に。癒しに」

この店で売れている「ご褒美商品」は？

西嶋さん「リンクルショットという、シワ専用の美容液です」

部分用と全体用がセットになった商品は1万4850円です。

続いてはおもちゃ売り場。

記者「子ども達が一生懸命に遊ぶフロアで、ひときわ存在感を放つのが、このショーケースです」

中にあるのは、9万3500円のスヌーピーのぬいぐるみ。テディベアで知られるドイツのメーカー、シュタイフ社が手掛けた全世界で1950体限定のスヌーピーです。

鶴屋百貨店 太田黒明日香さん「限定品ですごく手の込んだ作り。展開を始めてすぐに3体ほど引き合いがあった」

この売り場には他にもぬいぐるみが並んでいます。決して安くはありませんが、子どもが喜ぶ姿はプライスレスです。

増える「1人用家電」

家電量販店で、動きが活発な商品は？

ビックカメラ アミュプラザくまもと店 荒木修さん「気温の影響もあって、暖房家電が出ている」

特に売れているのが、2000円台の1人用電気ストーブです。

荒木さん「1人1台という時代なので、よく売れている」

機能を電源のオンとオフだけに絞り、価格を抑えることで、物価高の今年は去年の2割増しで売れているということです。

電気ヒーターも小型化が進んでいて、1万円以内の1人用の商品が多く並びます。

一方、こんな商品も。

本体は5万円でも･･･

記者「赤く光る電気ストーブ、暖かさを感じます。そしてこちら、電源が入っていないようにも見えますが、実は暖かいんです」

それは、遠赤外線の暖房機。1.8m離れたところでも熱を感じ、体の中まで暖められるのがセールスポイントです。

電気代は1時間30円以内。商品自体は5万円以上しますが、1人用のヒーターと同じくらいの電気代で部屋全体を暖められる節電効果も人気だそうです。

「ほしいもの」もAIに聞く時代？

一方で今年は、AI・ChatGPTの新機能、ショッピングリサーチを使った商品検索ができるようになりました。自分が求めているものは何なのか、AIに聞く時代を迎えています。

試しに「スーツに合うおしゃれなコート」と入力すると？

記者「10秒もかからないほどで具体的なブランド・商品が示されました」

ChatGPTとの過去のやり取りなどを基に、条件に近い商品が選ばれるということです。

年末に向けて、これから、さらに消費が活発になるのでしょうか。街で使い道を聞きました。

みんなの使い道

「（娘に）ドレッサー お化粧用のおもちゃを買う」

「普段買えないような洋服とかに使う」

「家族旅行です。貯金には回しません！」

「カードの支払いで持っていかれそう、たまりにたまった」

一方で、ボーナスの使い道が「投資」という声も。

「つみたてNISAとか、ボーナスの3割4割を入れる」

「一部をNISAにあてて、普段の金額から追加で入れるくらいですね」

ボーナスを投資 実際どう？

肥後銀行を訪れると、担当者は顧客に対応していました。

肥後銀行 櫻井千尋さん「NISA期間が5年満了する今の状況を含めて、アフターフォローしたいなと思って」

――いそがしいですか？

櫻井さん「忙しいです、おかげさまで」

物価高の今、資産を増やす、または守る目的で投資をする人もいます。

肥後銀行 金融資産コンサルティング部 新城由貴さん「物価上昇に対して、お客様も預金だけでは将来の支出増に備えることができないという意識」

特に投資信託が急増しているということです。

新城さん「投資信託の預金残高が3年前は1048億円だったのが、今年は1937億円」

NISAは非課税投資額の上限が来年1月にリセットされるため、年内の動きが活発になっているといいます。