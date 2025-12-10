深川麻衣「コンビニに住んでいる」 マネジャーの子どもについた嘘明かす
俳優の深川麻衣（34）が10日、都内で行われた映画『架空の犬と嘘をつく猫』（来年1月9日公開）の舞台あいさつ付き完成披露上映会に出席。マネジャーの子どもについた嘘を明かした。
深川はマネジャーが自宅まで送ってくれた際、自宅近くのコンビニで買いたいものがあったといい、コンビニのそばでおろしてもらったという。
この日はマネジャーの子どもが同乗していたといい、子どもは「コンビニに住んでいるの？」と目を輝かせて聞いてきたそう。深川は「夢を壊しちゃいけないと思い、『食べ物も飲み物も全部食べ放題なんだよ』と嘘をついて帰った」と話した。
本作は、家族それぞれが“不都合な真実”から目をそらし、嘘を重ねながらも共に生きていく30年間の軌跡を描く。弟の死をきっかけに現実を見なくなった母を支えるため、亡き弟からの“嘘の手紙”を書き続ける長男・羽猫山吹（高杉真宙）を中心に、不完全で、やっかいで、どこか愛おしい家族の姿を森ガキ侑大監督が温かなまなざしで描く。
原作は、『川のほとりに立つ者は』で本屋大賞にノミネートされた寺地はるなの同名小説。脚本は『浅田家！』で日本アカデミー賞脚本賞を受賞した菅野友恵氏が務める。舞台あいさつには深川のほか、高杉、伊藤万理華、安藤裕子、向里祐香、安田顕、森ガキ監督が登壇した。
