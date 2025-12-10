タレント上沼恵美子（70）が、7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。ある芸人に対して「俳優」で行くべき、とアドバイスを送ったが、微妙な空気になる一幕があった。

番組では各ゲストの悩みを聞くコーナーがあり、お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニーが「本当に切実なんですけど」と収入に関する悩みを語り出した。

芸歴16年目のアントニーだが「2、3年目ぐらいから収入が増えない」と告白。「芸能界にいるのに、僕だけ公務員みたいな上がり方」と話すと上沼は爆笑しながらも「そんな契約やったんかな？」と不思議がった。

アントニーは個性的なキャラをいかして、Netflixの大ヒットドラマ「地面師たち」にも出演するが、ドラマ撮影は長期の仕事となり、他の仕事ができなくなるという面もあるという。

今後どうしたらいいのか、と聞かれると、上沼は「アントニーは俳優よ」と断言。「うれしいんですけど、日本に演じられる役が少なすぎる」とアントニーが笑いをまじえて返した。

そこで上沼が「愛らしいよね、アントニーは。好感度が高い」とフォローしたが、スタジオは予想外にもシーンと沈黙。アントニーは「誰もうなずかないじゃないですか。こんな上沼さんの言葉に賛同しないことあります？マジで好感度ない？」と狼狽し、上沼も「私もビックリしたわ」と笑っていた。