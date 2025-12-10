【WWE】SMACK DOWN（12月5日・日本時間6日／テキサス・オースティン）

【映像】日本人女子、悪役とは思えないお茶目な“仕草”

日本人女子レスラーのお茶目な姿が話題に。試合前のどアップ映像とはしゃぎっぷりが「悪役には見えない」とファンが歓喜した。

注目を集めているのは日本人女子レスラーのカイリ・セインだ。5月に長期離脱から復帰すると、同じく復活を遂げた日本人レスラー、アスカとのタッグ「カブキ・ウォーリアーズ」としてWWE女子タッグチーム王座を保持しながら女子戦線をかき回している。

そんなカイリは日本時間12月6日に開催された「SMACK DOWN」に登場すると、前WWE女子タッグ王者の1人であるアレクサ・ブリスと激突する。

実力派同士の対決は、試合前の“仕草”にも注目が集まった。アレクサより先に入場したカイリがCM明けにカメラを向けられるとキックやパンチの素振りからカメラに近づいてニコリ。これがファンに刺さったようで「かわいすぎる」「ニコニコしてていいね」「本当に悪役なのか（笑）」「カイリのカメラ目線最高」といったコメントが集まった。

試合は惜しくも敗戦となったものの、カイリは毎週登場する度に仕草や表情などが切り抜かれてネットで話題となっており、日に日に存在感は増している

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

