¡È¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥°¥é¥É¥ë¡¢³Ú²°¤Ç¤Î¡ÈÉÔ²Ä²ò¹ÔÆ°¡É¤Ë¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¸½Ìò½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¥Ë¥»¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡È¥Ñ¥¤Ë¤¥É¥Ã¥¥ê¡É¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤òÈäÏª¤·¡¢MC¤Î·Ý¿Í¤«¤é¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û17ºÐ¥°¥é¥É¥ë ¿åÃå¤ÇÉÔ²Ä²ò¹ÔÆ°
¡¡Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ä¼ºÇÔ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥á¥·¤¬¤¦¤Þ¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡Ö¥á¥·¥¦¥Þ¡×¡£¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥¥ê¡Á¡Ù#2¤¬¡¢12·î8Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ë¥»¤Î»£±Æ¤Ç¤ª¤Ó¤½Ð¤·¤¿³Ú²°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤¼¤«¡Èµ¡Ì©Ê¸½ñ¡ÊCM¤Î¥®¥ã¥é¥ê¥¹¥È¡Ë¡É¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ñ¥¤Ë¤¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥Ã¥¥ê¡Ö¥Ñ¥¤Ë¤¥á¥·¥¦¥Þ¡×´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¡È¤È¤¢¤ëÂ¼¡É¤Ë½»¤à¸½Ìò¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Æúºé¥«¥ê¥Ê¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¶»¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢17ºÐ¤Î¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£2025Ç¯4·î21ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢6·î2ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ç·ÝÌ¾¤¬¡ÖÆúºé¥«¥ê¥Ê¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡È¿·À±¡É¤À¡£
¡¡³Ú²°¤ËÆþ¼¼¤·¤¿Æúºé¤Ï¡¢¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ø¡£¥ª¥¤¥ë¤òÅÉ¤ê»Ï¤á¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÎÏ¤³¤Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈMC¤Î²¬ÌîÍÛ°ì¤ÈÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤Ï¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´ù¤Î¾å¤Î¡Èµ¡Ì©Ê¸½ñ¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Æúºé¤Ï¡¢Ãæ¿È¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ñ¥¤Ë¤¥É¥Ã¥¥ê¤Î±Â¿©¤Ë¡£´é¤È¶»¸µ¤¬¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢¡Ö¿´Â¡¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥¯¡£¡Ê¼ê¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¬¥Á¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ìÍ§Ã£¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥¥ê¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë