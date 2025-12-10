Photo: 山田洋路

冬のアウトドアの悩みの種といえば、「寒さ」と「動きにくさ」ですよね。薄着では寒くて寝袋から出られませんし、暖かさを優先して重ね着すれば、着ぶくれしたマスコットのようになり、トイレに行くのも億劫になります。

この、暖かさと機動性をうまく両立させる、新たな選択肢が登場。宇宙服にも採用される素材「エアロゲル」と「グラフェン」に、電熱ヒーターを組み合わせたウェアラブルギア「SPACEPEAK FUKURO」がそれです。

この頼れる1着が、冬のアクティビティをどう変えてくれるのか。早速フィールドで試してきました！

「これが-40℃対応？」と驚く薄さ

「SPACEPEAK FUKURO」は、-40℃対応という言葉から想像するような、分厚いダウンシュラフとは別物。薄くても断熱性の高い宇宙服素材「エアロゲル」を採用していることからこの薄さに収まりました。車への積み込みも、持ち運びも苦にならないサイズ感です。

動きやすさ。着たままアウトドアチェアを運び、組み立ててみた

着る寝袋の最大のキモは、やはり「動きやすさ」。試しに「SPACEPEAK FUKURO」を着用したまま、車のトランクからアウトドアチェアを運び出し、セットアップしてみました。

結果は… 余裕、でした。生地が柔軟で、腕の上げ下げや屈む動作を妨げないですし、裾がカーブデザインになっているおかげで、足元がもたつかず、引きずる心配もなし。これならテントの設営や、ちょっとした料理も問題なくこなせそうです。

防寒性能。強風のフィールドで「無風」を体験

この日は、かなりの強風が吹いていましたが、「SPACEPEAK FUKURO」を羽織っていると、それをほとんど感じません。袖口と足口がリブ構造でしっかりフィットし、冷気の侵入をシャットアウト。自分だけ無風地帯にいるような感覚です。

さらに、表面はナノ撥水加工が施されているとのこと。キャンプ中に小雨が降る程度なら、この一着で暖かくしのげそうです。天候が変わりやすいアウトドアにおいて、この安心感は嬉しいです。

ヒーター機能。ボタン1つで「背中コタツ」が起動

そして、期待の「温熱ヒーター機能」です。内ポケットに搭載された防水仕様のUSB-A端子に、モバイルバッテリーを接続。腰の辺りのボタンを押すと、すぐにヒーターが起動しました。

ボタンを押して、温度調整も可能。青→緑→赤とボタンの色でモードを教えてくれます。

「あ、暖かい…」背中（腰の上あたり）から、じわじわと熱が伝わってきます。派手な熱さではなく、カイロを当てたような心地よい暖かさ。冷えやすい腰回りが温まると、体感温度はまったく違います。これは寒い時期には本当にありがたい。まさに「背負うコタツ」です。

冬キャンプの「寒い」「動けない」を軽減する1着

「SPACEPEAK FUKURO」は、-40℃を想定した高い防寒性、しっかりとした防風性、そして着たまま作業ができる機動性を兼ね備えた、頼れる防寒ウェアでした。ヒーター機能まで搭載していて、万が一のときにも役立ってくれそうな安心感。これ1着あれば、冬キャンプの「寒いから動きたくない」という悩みが軽減されるかもしれません。

「動ける暖かさ」がもたらす快適さについては、machi-yaのプロジェクトページでさらに詳しく解説されています。冬の寒さを、もっとアクティブに楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください。

