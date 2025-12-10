ここを指定席とする！

Nintendo Switch、だいたいはテレビの横とか下とか、テレビボードの中とかに収納していますよね。僕もテレビボードの中が指定席。

…だったのですが、いいもの見つけちゃった！

エレコム 収納スタンド Nintendo switch2・switch収納 壁掛け KA-LSLSW02BK 3,980円 Amazonで見る PR PR

エレコムから登場予定の「Nintendo Switchシリーズ専用 壁掛けスタンド。

こちらはProコントローラー収納付きモデルとなり、ゲーム機本体＋ドック+ゲームカード5枚、Joy-Con 2台、Proコン2台をまとめて「浮かせて」収納できるという天才の発明です。天才の発明です！！

Image: エレコム

固定は壁にネジ止め（ネジと水平器付属）してガッチリ固定。

ドックをそのまま置けるし、固定したままケーブルを横出しできるので、テレビへの接続関連の問題も解決しますねー。ほんと理想的なソリューションだ…。

対応はNintendo Switch 2、Nintendo Switch、Nintendo Switch（有機ELモデル）となっています。ドックがあるモデルは置けるって感じですね。

よし、年末の大掃除タイミングで設置するか。短いHDMIケーブルも探そっと。

Source: エレコム