正解はそこ（壁）だったか！ Switchシリーズ、壁掛けスタンドほしすぎる
ここを指定席とする！
Nintendo Switch、だいたいはテレビの横とか下とか、テレビボードの中とかに収納していますよね。僕もテレビボードの中が指定席。
…だったのですが、いいもの見つけちゃった！
エレコム 収納スタンド Nintendo switch2・switch収納 壁掛け KA-LSLSW02BK
3,980円
エレコムから登場予定の「Nintendo Switchシリーズ専用 壁掛けスタンド。
こちらはProコントローラー収納付きモデルとなり、ゲーム機本体＋ドック+ゲームカード5枚、Joy-Con 2台、Proコン2台をまとめて「浮かせて」収納できるという天才の発明です。天才の発明です！！
固定は壁にネジ止め（ネジと水平器付属）してガッチリ固定。
ドックをそのまま置けるし、固定したままケーブルを横出しできるので、テレビへの接続関連の問題も解決しますねー。ほんと理想的なソリューションだ…。
対応はNintendo Switch 2、Nintendo Switch、Nintendo Switch（有機ELモデル）となっています。ドックがあるモデルは置けるって感じですね。
よし、年末の大掃除タイミングで設置するか。短いHDMIケーブルも探そっと。
Source: エレコム