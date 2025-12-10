フェルスタッペンがインスタグラム更新

自動車レースのF1は、アラブ首長国連邦のアブダビで現地7日に行われたアブダビGPで今季が終了した。来季リザーブドライバーへの降格が決定している角田裕毅（レッドブル）は14位。チームメートのマックス・フェルスタッペンは9日に自身のインスタグラムを更新し、「アリガト、ユウキサン」とつづった。

フェルスタッペンはインスタグラムに、角田と笑みを浮かべる2ショットを投稿した。ヘルメットを交換したとみられ、「アリガト、ユウキサン」と日本語で感謝もつづった。2人の友情に海外ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「このデュオが恋しくなるな」

「やめてくれ！ 心が耐えられない」

「俺は泣かないぞ……」

「そんなまさか」

「君は本当に素晴らしいチームメートだった」

「ユウキは間違いなく戻ってくる」

「本当に胸が張り裂けそうだ」

アブダビGPを制したフェルスタッペンは、ポールポジションをゲットした予選後、「ユウキは1年を通して素晴らしいチームプレーヤーだった。だからもちろん、彼には心から感謝している」とチームの公式インスタグラムにコメントを寄せていた。

レッドブルファミリーでのラストランで角田は14位。チェッカーフラッグを受けた直後、車載無線では、チームスタッフから日本語で「ありがとうございます」と感謝されるシーンもあった。



（THE ANSWER編集部）