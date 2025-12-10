扉を開けるといった行動や時刻、スマートスピーカーへの呼びかけなどをトリガーに、次々に家電やデジタル機器が動き始め、運転を停止する。スマートホーム化すると、SF映画の中で見た生活が今すぐ手に入るかも。

玄関開けたらライトがオン！ 機器連動で生活が便利に

スマートホームを始めるには「コントローラー」と呼ばれる機器が必要だ。スマートディスプレイ・スマートスピーカーのほか、アマゾンの「アレクサアプリ」のようなスマホアプリもコントローラーの役目をする。コントローラーに直接つなげられない機器なら、中間にハブ（ブリッジ）を設置。ハブはリモコンの赤外線を学習し、他メーカーの機器もコントロールできるようになる。家にある古い家電もスマート化が可能だ。

スマートスピーカーは、音声でさまざまな機器を操作できるのが便利だ。アプリを使って1つの命令で複数の機器を同時に作動させることもできる。例えば、玄関ドアの鍵が開いたら廊下のライトが点灯し、リビングのエアコンが動き始める……といったことが可能になる。居住地域を指定しておけば日の出・日の入りでカーテンが自動開閉。温湿度センサーと連動し、室温が30℃を超えたら冷房がオン。リモコンがない家電はスマートプラグやスマートスイッチで物理的にオン・オフが行える。

家中の家電をスマート化すれば、生活が格段に便利になるが、いきなり全部はハードルが高い。入門としておすすめしたいのは、物騒な事件が相次ぎ注目される防犯アイテムと、子どもや高齢者やペットの見守りテックだ。

■スマート・ディスプレイ／スマート・スピーカー

アマゾン

Echo Show 8

3万4980円

8.7型HDタッチ画面搭載。音声でさまざまな機器をコントロールできるほか、内蔵カメラでスマホとビデオチャットや、外出先からスマホで部屋の中を確認もできる。Matter対応。Prime VideoやYouTubeなど動画サービスにも対応。

■ハブ（ブリッジ）

ティーピーリンク

スマートリモコン＆ハブ Tapo H110C

オープン価格（実勢3480円前後）

18種類のデバイスタイプ、8000以上のブランドに対応したスマートリモコン＆ハブ。デバイスの電源を入れるだけで自動的に認識、セットアップがとても簡単になった。スマホのGPSと連動することで、帰宅を察知して家電を自動で運転できる。Matter対応。

スイッチボット

ハブ3

1万6980円

ダイヤルでエアコンの温度を1℃下げたり、照明の明るさを変えたりと、微妙な調整ができるスマートリモコン＆ハブ。温湿度センサーを搭載し、設定温湿度をトリガーにエアコンや加湿器の自動運転も可能。照度センサーでカーテンの自動開閉も。Matter対応。

ネイチャー

Nature Remo Lapis

7980円

海辺の石をモチーフにした、スタイリッシュなスマートリモコン＆ハブ。「オートエコ」「コスパ起動」「消し忘れアラート」の3つの節電機能を備え、内蔵の温湿度センサーの情報から自動で家電のエコ運転ができる。Matter対応。

■スマートスイッチ

スイッチボット

ボット

4980円

ハブに接続することで、スマホアプリやスマートスピーカーなどから壁のライトスイッチや炊飯器などのスイッチを物理的に押してオン・オフができる。スケジュール＆タイマー機能を搭載し、家電を自動コントロール可能。

↑給湯器のコントローラーに貼り付ければ、アプリから遠隔で湯張りができる。スケジュール化して決まった時間に湯張りしても便利だ。

■スマートプラグ

ティーピーリンク

電力モニタリング機能付き

ミニスマートWi-Fiプラグ Tapo P110M

オープン価格（実勢1600円前後）

Matterに対応し、フロアライトや空気清浄機などのネット対応していない家電をスマホやスマートスピーカーでオン・オフコントロールできる。スケジュール設定ができるので、テレビやライトを不在時にオンにして在宅を装える。

↑接続された機器を一定時間放置すると自動的に電源がオフになる設定も可能。アプリからもオン・オフが確認できるので消し忘れを防げる。

ティーピーリンク

スマートWi-Fi電源タップ Tapo P300

オープン価格（実勢4900円前後）

ハブ不要でアマゾン・Apple・グーグルの音声アシスタントと連携。4個あるスマートコンセントは個別にコントロール可能だ。3口あるUSBポートに機器を接続すれば、アプリや音声で一括管理もできる。スケジュール機能搭載。

■LED電球

ティーピーリンク

マルチカラー対応スマートLEDランプ

Tapo L535E

オープン価格（実勢2200円前後）

Matterに対応し、ハブなしでスマートスピーカーなどと簡単につながる。音声アシスタントでオン・オフできるほか、スケジュール＆タイマー機能により、好きな明るさと色を指定して起床したり、留守中も“在宅”を装ったりできる。

↑1100ルーメン（75W相当）の明るさ、色温度は2500〜6500K、1600万色の調色機能により、好きな色と明るさで部屋を演出できる。

■スマート温湿度計

スイッチボット

温湿度計Pro

3480円

温湿度・快適指数・日時を表示、ハブに接続すれば天気予報も表示される。外出先からスマホで室内の温湿度が確認でき、熱中症リスクなどのアラート通知も可能。ハブとの併用で温湿度をトリガーにエアコンのオン・オフもできる。

↑別売りの防水温湿度計をベランダなどに吊るしておけば、現在の外気温も確認できる。室内外の寒暖差で、外出時の服装が判断できる。

■自動カーテン

スイッチボット

カーテン3

8980円（1個）

カーテンレールに取り付けて、自動でカーテンの開閉ができる。ハブに接続すれば音声アシスタントでの操作が可能になるほか、日の出でオープン・日の入りでクローズといった位置情報からの自動スケジュール化も可能だ。

↑ポールタイプ・U型/角形/I型レールにも対応。左右2個連動が可能。別売りのリモートボタンでワンタッチ開閉ができる。

