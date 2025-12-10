俳優の吉沢亮さんが2025年12月10日、女性誌「ELLE JAPON」（ハースト婦人画報社）が東京都内で開催した「エル シネマアワード2025」授賞式に登壇した。その姿がSNS上で「今日も美しい」などと絶賛されている。

主演映画「国宝」で活躍、「エル メン賞」に

吉沢さんは、映画「国宝」を主演したことで、今年目覚ましい活躍をした男性に贈られる「エル メン賞」を受賞した。シャツやネクタイも含めて全身黒のスーツ姿で登壇し、受賞を喜ぶとともに、国宝については下記のように振り返った。

「1年半の歌舞伎の稽古があったり、やっぱりかけてきた時間だったり情熱というのが結構段違いな作品でもあったので、それが沢山の方に観ていただいて愛していただいて、非常に自分の中でも特別な作品となりました」

司会によると、スーツは伊高級ブランド「Brioni（ブリオーニ）」で、身に付けていた時計は仏高級ジュエリーブランド「Cartier（カルティエ）」だという。

授賞式は生配信もされ、吉沢さんの最新ショットにSNS上では「今日も美しい」「吉沢亮がリアルタイムで動いとる！感動！！！」「顔面国宝過ぎるな」「ま、眩しい」「コメントも真摯で素敵だ、、、そして愛らしい」などと驚きが広がっている。

主演作「国宝」は、「話題賞」に選ばれた。同作は「踊る大捜査線THE MOVIE2 レイボーブリッジを封鎖せよ！」（03年）を抜いて、邦画の実写作品の歴代最高興収を22年ぶりに更新している。それ以外に、「エル・ガール ライジングスター賞」は出口夏希さん、木戸大聖さん、「エル ベストディレクター賞」は塚原あゆ子さん、「エル ベストアクトレス賞」は北川景子さんが受賞した。