大人がバッグにつけたい「激かわキーホルダー」→【3COINS】で見つけた！

今年は、バッグにチャームをジャラ付けするのがトレンド！ いつものバッグに、さりげなくかわいさを添えられるアイテムは目にするたびに気分が上がりそうです。そこでおすすめしたいのが、【3COINS（スリーコインズ）】から登場している「キーホルダー」。プチプラながらトレンドをしっかり押さえたラインナップで、シンプルなバッグのアクセントにぴったり。今回は、大人が思わず手に取りたくなりそうな、キュートなキーホルダーを紹介します。

上品カラーでバッグになじむふわふわウサギ

【3COINS】「レースウサギキーホルダー」\550（税込）

存在感のあるぬいぐるみのキーホルダーも、今年は思い切ってバッグに付けてみて。大人のきれいめなバッグにハズしとして付けると、今年らしい遊び心を利かせられそうです。キュートな要素がふんだんに盛り込まれていながら、落ち着いたトーンでまとめられているので、大人のスタイリングにもなじみやすそう。

平成っぽさにときめく！ しっぽキーホルダー

【3COINS】「しっぽキーホルダー」\330（税込）

平成のギャル世代に大流行したしっぽチャームが、令和に再登場！ 毛足の長いアイテムがトレンドということもあって、いつものバッグに付けると今年らしい雰囲気に。アニマル調の柄2色とブルー、ピンクの4色展開で、どの色もスタイリングのアクセントにぴったり。公式サイトによると「主張しすぎないサイズ感で使いやすい」とのことなので、バッグのほかにポーチや鍵などに付けてもよさそうです。

お気に入りの写真を持ち歩いて気分を上げて

【3COINS】「アクリルフォトキーホルダー」各\330（税込）

L版ハーフサイズの写真が入るアクリルフレームがキーホルダーになった、こちらの商品。ファッションの一部に、パーソナルな魅力をプラスできます。大人のシックなスタイリングに合わせるなら、おしゃれな風景写真を入れて。自分らしく楽しむなら、ペットや推しの写真などもグッド。大好きな気持ちを自由に持ち歩くスタイルに、令和らしさを感じられそう。

キュンとするモチーフが詰まったキーホルダー

【3COINS】「オーロラリボン犬キーホルダー」\550（税込）

小さな頃に持っていたような、懐かしくてキュートなモチーフが連なったキーホルダー。オーロラ柄のイノセントなリボンチャームに始まり、ボールやハート、ふわふわの犬モチーフと、「かわいい」が勢ぞろいしています。あえてキッチュな雰囲気のチャームを大人のバッグにハズしとして付けて、今年らしい遊び心を演出してみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：tama.N