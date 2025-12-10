期間限定だから急いでーーッ！！（汗）【マクドナルド】すみっコぐらしとコラボ♡「パケ可愛フード」

【マクドナルド】から「すみっコぐらし」とのコラボメニューが登場。期間限定で楽しめるファン必見の「パケ可愛フード」は、数量限定とのこと。お食事でのサイドメニューや、お酒のおつまみにもおすすめです。今回は15ピースも入った大容量なマックナゲット®に、期間限定のソースも合わせてご紹介します。

ガッツリ食べたいお食事やおつまみに「チキンマックナゲット® 15ピース」

12月31日までの期間限定で登場しているこちら。大容量のナゲットが、今だけ「すみっコぐらし」とのコラボパッケージになっています。心和むようなゆるっと感のあるキャラ達が描かれていてとってもキュート。ガッツリ食べたいお食事時や、お酒のおつまみにもぴったりです。お皿いらずでそのまま食卓に置けて、可愛い見た目に気分まで上げてくれそう。パッケージは数量限定でもあるようなのでぜひお見逃しなく。

期間限定ソースもすみっコぐらし仕様に！

「チキンマックナゲット® 15ピース」につけられるソースにも注目！ 12月下旬予定まである期間限定の「ガーリックバターステーキソース」「チーズフォンデュ風ソース」も、すみっコぐらしのキャラがワンポイントになった可愛いパッケージに入っています。どちらも食欲そそる香りが楽しめそう。公式サイトによれば「15ピースはお好きなソース3個付き」とのことで、味変すれば大容量でも残さず食べ切れるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino