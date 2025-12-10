東京ディズニーシーで販売中の「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のスペシャルグッズ。

【全写真】最強に可愛い！「ダッフィー最新グッズ」実物ギャラリー

2025年11月4日から2026年1月7日までの期間限定で、これからのホリデーシーズンにぴったりの可愛いグッズたちです。

すでに大人気でいなくなっちゃった子たちもいますが、約1か月使ってみたレビューをお届けします。

皆さんは何をゲットされたのかな!?

「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」スペシャルグッズ

タグは3種類!

2025冬発売のダッフィー&フレンズのグッズ ©Disney（撮影/ だふねこ）

今回のグッズは、公式ページでは、「ウィンターシーズンにぴったりなグッズ」と「冬らしいデザインのダッフィー&フレンズのグッズ」の2つに分けられていました。

まず「ウィンターシーズンにぴったりなグッズ」21種類は、「シークレット・オブ・スノーウィーデイ」のアートが描かれたシリーズ。

そして、「冬らしいデザインのダッフィー&フレンズのグッズ」15種類には、雪だるまちゃんたち、特別な大きなオルくん、そしてクリスマス限定グッズも含まれています。

そのため、グッズに付いてくる紙タグは、「シークレット・オブ・スノーウィーデイ」、「Duffy and Friends Winter 2025」、「Duffy and Friends Christmas 2025」の3種類でした。

タグを見比べるのも、ちょっとした楽しみです。

スペシャルグッズレビュー

ポストカード&シール

ポストカード1枚に、シール、ストーリーカードのセット。

個人的に、今回のアート、大好きです!

きっとファンの皆さんも、ご自分の好みのお顔や色使いのアートにこだわる方、「ダッフィーたちなら全て好き!」という方、それぞれいらっしゃると思います。

昔の、定型のお顔に近いダッフィーから比べると、今は毎回アートのタッチも表情も違いますよね。

私は最近、「毎回お顔が違う＝キャラクターデザインが変わった」のではなくて、

いろいろな画家さんが、ダッフィーたちの日常をそ〜っとのぞいてスケッチしてくれたものを、私たちに見せてくれているんだ…と考えるようになりました。

今回も、最初にアートが発表されたときは、「ダッフィーたち、普段着だし、ちょっと地味目かな?」と感じていたのですが、よく見ると、身体の向き、バランス、ポーズ、お顔、どれもすごくいい!

オルくんのお顔の丸み加減、初めての雪だるまさんにマフラーを巻いてあげて、瞳をきらきらさせている様子、クッキーちゃんの、ちょっときりっとしたお顔…あたりが特にツボです。

リーナちゃんの「“雪の日のひみつ”、ん? どこにもないぞ?」って探しているような表情、素直なダッフィーが一生懸命“雪の日のひみつ”を聴いているお顔も、ストーリーを完璧に再現していて、本当に素晴らしいアートだと思います。

そんな素敵なダッフィーたちのアートが、今回は1種類だけだったのは、正直めっちゃ寂しかったです!

いつもはメインアートの他に、もうひとつのアートもあるのに…。

せっかく好みのタッチだったので、もっと見たかった〜。

…といっても、アートが気になるのは発表時の話で、「お洋服いいけど、ほんの少しお顔の角度が…」など、あ〜だこ〜だ言うのもファンの楽しみのひとつですよね。

初めは大好物ではなかったとき、「今回は買わないかも」がいつものセリフ。ところが、当日実物を見ると、結局全部可愛いので困ったものです。

それでも、以前のように「初日にほぼ揃える」買い方はやめて、インの度に少しずつ連れて帰るスタイルに変化しました。

一般の方のお土産感覚に近いのかな。

それはそれで楽しいのですが、お目当ての子の販売終了が早いと、やっぱり後悔することも…。

でも、「皆さんがお迎えしてくれたのだから、それはそれでよかったんだよね」と思うようにしています。

ポーチ

真っ白なふわふわきんちゃくに、クッキーちゃんのお顔。

中は、4人のお顔の総柄になっています。

「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」ポーチ ©Disney（撮影/ だふねこ）

こちらは本当に予定外で、一番最近にゲット。

ふわふわは大好きですが、ポーチやきんちゃくはもう自分の中で禁止令を出しているグッズのひとつなんです。

でも、お店の棚からクッキーちゃんがじーっとこちらを見てきて…。

「ポーチといっても、これ普通にハンドバッグ代わりになるよ!」ってクッキーちゃんが教えてくれました。

レストランに行くときなどに持っていくのにちょうどよくて、今いちばんのお気に入りです。

きんちゃくをきゅっとしっかり絞ると、左右の（おリボン結びしてある）紐部分が2重になっているので、腕を通すことができます。

もちろんハンドバッグとして使うときは、あまり重いものを入れるのは良くないとは思いますが、意外とたくさん入ります。

スマホが底に寝かせても、立てても余裕で入るのも嬉しいポイント。

反対側は真っ白なので、最初は「みんながいてくれればいいのに〜」と思っていたのですが、そちら側を表にすれば、より普通のハンドバッグっぽくなるので、それもいいのかも、と思うようになりました。

ぬいぐるみバッジ

最初にお迎えしたのはダッフィー。

なんだか、うちの子、エスキモーさんみたい。ふわふわのファーが本当に豪華なんです。

その後のインで、リーナちゃんのピンクのお洋服がツイードで、あまりにも可愛すぎてお迎え決定。

オルくんは今週にと思っていたら、いなくなってしまった〜!!

お顔がまん丸で、とっても可愛かったです。

今回ダッフィーたちは“普段着”と言いましたが、よく見るとお洋服は本当に凝っていて、「こんなオシャレな普段着の子たちって、あんまりいないのでは…？」というレベル。

オルくんのお帽子に雪だるまちゃんが付いたコスチュームも大人気で、無くなるのが早かったですよね〜。

パッチン

こちらは、ダッフィーの雪だるまシリーズのひとつ。

どれかは欲しい! と思い、一番お手頃なパッチンを選びました。

サイズが大きめなので、髪につけるだけでなく、バッグやお洋服の襟につけてもとっても可愛いです。

「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」パッチン ©Disney（撮影/ だふねこ）

ぬいぐるみチャーム

大人気の雪だるまちゃんたち。

とにかくクッキーちゃん雪だるまのお顔が好みすぎて、まずは即決。

その後、ダッフィーとメイちゃん雪だるまもお迎え。

「この子たちは雪だるまであって、ダッフィーたちそのものではない!」と自分に言い聞かせていたのですが、やっぱり全員揃えたくなり…。

次にと思っていたら、ジェラくんがいなくなっちゃった…。

全員お迎え計画はあえなく失敗となりました。

チャーム

こちらは、どの子が当たっても絶対可愛い! と思っていたので、「インのたびに1箱ずつ買おう」と決めていたのですが…。

甘い、甘すぎましたよね!

大人気で、あっという間にいなくなってしまいました。

まだまだお正月までたくさんのゲストがいらっしゃるので、できれば再販してほしいなぁ。

最初で最後の1箱は、ジェラくんが当たりました。

そのほかお迎えしたもの

他には、クリスマス限定のコスチュームと、リーナちゃんのぬいぐるみ。

コスチュームはダッフィーマーク入りですが、他の子も着られて絶対便利!

リーナちゃんも、せめて12月初めまではいてほしかったですね…。

お菓子は、また次の記事でご紹介します!

これからお迎えしたい子たちと、冬の楽しみ方

インのときに、何かひとつでもお迎えしたくなってしまうので、きっとこれからも少しずつ増えていく予感…。

今回も、発売期間が過ぎても在庫があればアプリで購入できるので、実は、秋の「ウィッシング・ウィングス」のカーテンもアプリから購入しました。

掛ける窓がないのに、いつかのために、つい…（笑）。

おうちでは、マフラーを巻いて暖房費節約計画も浮上中。と言うことで、次はオルくんのマフラーかも!?

ダッフィーたちと一緒なら、寒い冬もきっと乗り越えられて、心も体もあたたかく過ごせそうです。

みなさんも、お気に入りの子たちと、冬の「雪の日のひみつ」をたくさん見つけてくださいね!

※グッズの内容や販売状況は日によって異なります。最新情報は公式サイトや東京ディズニーリゾート・アプリでご確認ください。