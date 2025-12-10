８日、青森県で震度6強を観測した地震。



この時季、災害が起きると特に注意しなければならないのは「低体温症」を防ぐ対策です。



冬の災害への備えはどのようにすればいいのか、取材しました。



８日夜、青森県で震度6強を観測した地震。青森県では少なくとも「37人」がけがをし、最大で「2910人」が避難しました。



８日の地震の後、松本市のこちらのホームセンターでは、防災グッズの需要が高まっているといいます。





冬用のアイテムで特に人気というのが…。綿半スーパーセンター松本芳川店・毛利賢人さん「（防災グッズの）見直しといった意味でアルミのシートやカイロが出るかと思う」こちらのアルミ製の保温シート。広げて羽織ると…リポート「ここは暖房が効いておらず、手先が冷たかったんですが、これを羽織るとじわじわ温まってきました」信州大学・地域防災減災センターの菊池聡センター長は、冬の災害時、最も注意すべきことは「低体温症」と話します。去年1月に起きた「能登半島地震」では、低体温症や凍死で「31人」が亡くなっています。信州大学地域防災減災センター菊池聡センター長「実は（年間で）夏場の熱中症に対して冬で低体温症で亡くなってしまう方は実は同じぐらい。年によっては低体温症で亡くなる方の方が多い。特に体温調節がうまくいっていないお年寄りが低体温症になってしまう」災害でライフラインが断たれた際、「低体温症」のリスクから身を守るためには…。信州大学地域防災減災センター菊池聡センター長「厚手の服だとか毛布はもちろんですけれども、使い捨てカイロを多めに持っておくそれからエマージェンシーシートというのがあります。アルミ箔を乗着した薄い軽量な保温シートです。あとは電気が使えなくなった時に使えるような石油ストーブとか、複数の備えをしておくのが非常に重要なことだと思います」カイロや、アルミ製の保温シートのほか、石油ストーブやカセットボンベ式のストーブを常備しておくこと。このほか、火を使わずに温かい食事ができる加熱バッグや、避難所で、床からの冷気を防ぐマットも有効といいます。防災バッグが季節に合わせたものになっているか、定期的な見直しが大切です。信州大学地域防災減災センター菊池聡センター長「冬場の用品とか、食料、水が期限切れになっていないかもぜひ確認が必要かと思います」