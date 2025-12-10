¹â¿ù¿¿Ãè¡¢¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶¦±é¼Ô¶Ã¤¡¡¡Ö¤¨¡¼¡¢Í¥¤·¤¤¡×Çï¼ê¤â¾å¤¬¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø²Í¶õ¤Î¸¤¤È±³¤ò¤Ä¤¯Ç¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î9Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶¦±é¼Ô¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¿ù¤ÏËÜºî¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÈÍ¥¤·¤¤±³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¶õ¹Á¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤éÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£±¿Å¾¼ê¤Ï¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢ÅþÃå»þ´Ö¤¬Í½Äê¤è¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤é¡Ö»þ´ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ÎÌÌÇò¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¼¡¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¢Í¥¤·¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£·ë¶É¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î½ÐÈ¯¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÈÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡É¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤·¡¢±³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯30Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£Äï¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸½¼Â¤ò¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ë´¤Äï¤«¤é¤Î¡È±³¤Î¼ê»æ¡É¤ò½ñ¤Â³¤±¤ëÄ¹ÃË¡¦±©Ç»³¿á¡Ê¹â¿ù¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉÔ´°Á´¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ç¡¢¤É¤³¤«°¦¤ª¤·¤¤²ÈÂ²¤Î»Ñ¤ò¡¢¿¹¥¬¥ÐÒÂç´ÆÆÄ¤¬²¹¤«¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡ØÀî¤Î¤Û¤È¤ê¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤Ï¡Ù¤ÇËÜ²°Âç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿»ûÃÏ¤Ï¤ë¤Ê»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡£µÓËÜ¤Ï¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞµÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿ûÌîÍ§·Ã»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¹â¿ù¤Î¤Û¤«¡¢°ËÆ£ËüÍý²Ú¡¢¿¼ÀîËã°á¡¢°ÂÆ£Íµ»Ò¡¢¸þÎ¤Í´¹á¡¢°ÂÅÄ¸²¡¢¿¹¥¬¥´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
