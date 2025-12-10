北川景子、吉沢亮の英語に感嘆「こんなに忙しいのに」 互いに絶賛しあう
俳優の北川景子（39）、吉沢亮（31）が10日、都内で行われた『ELLE CINEMA AWARDS 2025』授賞式に登壇し、互いの演技や現場での佇まいについて印象を語った。
【集合ショット】圧巻⋯！トロフィーを持って嬉しそうな北川景子＆吉沢亮ら
2人は現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演。それぞれの出演シーンはまったく雰囲気が異なり、吉沢は「こちらは楽しいんですよ」とするも北川は苦笑いしつつ、「私が出ているところは大河ドラマみたいな。最近はちょっとしんどいところになっているんですけど、現場の雰囲気は温かくてフレンドリー」と明かした。
また共演シーンはないものの、北川はドラマで披露している吉沢の英語について感嘆の声を漏らし、吉沢が「英語がひたすら多いので全力でやっていて」と語ると、「こんなに忙しいのにいつ英語を勉強しているんだろう」と尊敬のまなざしを送った。
過去にCMで共演したことのあるという2人。吉沢は20歳、北川は20代というころで、「本当にキラキラでフレッシュ」と振り返った北川。現在の吉沢については「重厚感のあるお芝居をされるけれど、『ばけばけ』の笑える感じのシーンとかでは身軽にそのシーンの温度感に入っていかれて、切り替えとか馴染む感じがすごい」と絶賛。
英語についても改めて「こんなに英語しゃべっているとピリピリするでしょうと思うんですけど、ずっとこのまま。現場でもニュートラルであるところが、お芝居だけでなく、現場での過ごし方もマネしたいなと思っています」とにっこり。
吉沢は、北川のシーンが作品の重厚感を担っているとし、「作品の中でも引き締まるポイントとして見応えがあるなと毎回思いますし、本当に素晴らしいなと思いながら観ています」と絶賛で返し、「現場での居方は色んな方とフランクにコミュニケーションをとっている。なかなか自分からいけないタイプなので、非常にありがたい」と笑顔で伝えていた。
本アワードは、ファッション・メディア『ELLE（エル）』が、文化人やジャーナリスト、エル・エディターなどの投票によって、2025年に公開された映画の中からベスト作品を決定。ことしで11回目の開催となる。
ほかに、木戸大聖、出口夏希、塚原あゆ子氏、村田千恵子氏（『国宝』プロデューサー）、プレゼンターとしてよしひろまさみち氏、坂井佳奈子氏（ELLE編集局長）が登壇。MCは平山深雪が務めた。
■『ELLE CINEMA AWARDS 2025』各部門受賞者
【エル ベストアクトレス賞】
北川景子『ナイトフラワー』
【エル メン賞】
吉沢亮『国宝』
【エル・ガール ライジングスター賞】
木戸大聖『ゆきてかへらぬ』
出口夏希『か「」く「」し「」ご「」と「』
【エル ベストディレクター賞】
塚原あゆ子氏『ファーストキス 1ST KISS』
【話題賞】
『国宝』
【作品賞】
1位『ANORA アノーラ』
2位『国宝』
3位『ワン・バトル・アフター・アナザー』
4位『サブスタンス』
5位『教皇選挙』
6位『ウィキッド ふたりの魔女』
7位『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』
8位『エミリア・ペレス』
9位『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』
10位『ルノワール』
