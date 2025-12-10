ある保護犬の驚きのエピソードが反響を呼んでいます。

炎天下に放置されたわんこ

Instagramアカウント「chobico_0301」では、トリマーとして活躍する投稿主さんが『犬のボランティア』の様子を紹介しています。家族に支えられながらの活動では、たくさんのわんこたちが保護されるのだそう。今回は、チワワの『ラテ』ちゃんの物語について投稿しました。

ラテちゃんは、推定9才の男の子。保護当時はボロボロで、怯えた様子だったといいます。ひとりになることが怖いのか、他の保護犬にくっついて過ごすことが多かったそう。

少しずつ健康を取り戻して…

また、ラテちゃんはいくつかの健康トラブルも抱えていました。内臓疾患のみならず、歯の状態が非常に悪く、すべて抜歯することになったといいます。しかし、抜歯をしてからは体の負担も少し和らいだよう。

他の保護犬とすぐに仲良くなったラテちゃんは、次第に本来の明るく人懐こい性格を取り戻していきました。人間に怯えることもなくなり、コミュニケーション能力の高いわんこになったといいます。歯の状態が落ち着くと、食欲も旺盛になりました。

新しい犬生の始まり

そして、ラテちゃんに運命のときがやってきます。ラテちゃんを家族として迎えたいというご家族が現れたのです。先住犬もいるご家族でしたが、ラテちゃんのコミュニケーション能力の高さもあり、第2の犬生のスタートを切ることになったのです。

新しい家での暮らしが始まると、ラテちゃんはさらに美しいわんこへと変貌しました。投稿主さんの元にトリミングにやってきた際は、薄汚れていた毛がすっかり真っ白になっていたとか。ご家族からの愛情が伝わる、嬉しい変化でした。

辛い経験を乗り越え、今では幸せなわんこの一員となったラテちゃん。運命を変えられたのは、元気になろうとする力と、投稿主さんや新しいご家族の愛情あってこそでしょうね。

この投稿には「幸せになってよかった」「優しいパパママに出逢ったんだね」「元気に楽しく暮らしてね」などの温かなコメントが寄せられています。

ラテちゃんの他のエピソードや保護犬たちの様子は、Instagramアカウント「chobico_0301」からチェックすることができます！

