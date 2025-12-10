ワンコと一緒にリフトに乗ってみたら、高いところが苦手だったようで…？ワンコの表情が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で75万1000回再生を突破。「めっちゃ笑った」「いい顔してるｗ」「人間みたい」といった声が寄せられています。

ワンコがリフトに乗って絶望！？

TikTokアカウント「d.g8925」に投稿されたのは、山に遊びに来たパグの「デビ」ちゃんがリフトに乗った時の様子です。飼い主さんのお膝の上にちょこんと座って、お手々をしっかり支えてもらっていたデビちゃん。それでもやはり高いところは怖かったようで、リフトが動き出すとお顔の全てのパーツがしょんぼりと下がってしまったそう。

また極力周囲の景色を見ないことで恐怖を和らげようとしているのか、いつもはパッチリしているお目目が半開きに。「もうダメだ！この世の終わりだ…」と言わんばかりの絶望顔が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

可愛すぎる反応に爆笑

デビちゃんが半目で絶望している姿は睡魔に抗っているようにも見えるので、隣にいたご家族は「寝てんの？怖いの？」と聞いてみたそう。するとデビちゃんはお目目をパッチリ開けて「寝てないよ！」とアピールした後で、またすぐに半目に戻ったとか。

そしてその後も「何も見たくない…」とばかりに、ほとんどお目目を閉じた状態で過ごしていたとのこと。せっかくリフトに乗ったのに景色を楽しむどころではなかったのは残念ですが、デビちゃんの可愛い表情は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎるw」「テンションだだ下がりｗ」「行きたくもない観光地で連れ回された子供の時の俺で草」「これで実はめっちゃ楽しんでたとかだったら笑える」といったコメントが寄せられています。

日頃から表情豊か

デビちゃんは日頃から表情豊かで、動物病院に連れて行くと下唇を出して不満を露わにしたり、お風呂上がりにドライヤーの風を当てると気持ち良さそうにうっとりしたりするそうです。きっとこれからも思わずクスッと笑ってしまうような愛嬌たっぷりの姿で、人々を魅了し続けてくれることでしょう。

デビちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「d.g8925」をチェックしてくださいね。

