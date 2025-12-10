亀梨和也【マクドナルド】“人生初”メニューに感動「あ、うまっ！」「冬の味だね」

亀梨和也さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【初体験】仕事の移動中の車内で、はじめてのグラコロを食べてみました。』という動画を投稿。亀梨さんが、マクドナルドから期間限定で発売されているメニューを食べた感想を語ってくれました！

亀梨さんは、「マックといえば、もう完全僕はチーズバーガー」と普段食べているメニューについて話しつつ、“人生初“注文したというメニューがこちら！

■マクドナルド冬の定番“グラコロ”

マクドナルド / グラコロ(R) 単品税込440円〜 （公式サイトより）

エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケにキャベツ、特製ソースがマッチ。ふわふわのバンズではさんだ冬の定番商品です。

冬の風物詩とも言えるグラコロの販売期間は、11月26日〜12月下旬（予定）なので、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね♪

■“人生初“のお味に感動

亀梨さんは、グラコロを前に「人生初！」「テンション上がってきた」と話しつつ、実食し「あ、うまっ！美味しいわ。なるほど」「初めての味」と絶賛。

その後も、「ポテトにグラタンディップ！」と言いながら、マクドナルドのポテトをグラコロのソースにつけるというアレンジも楽しみながら食べ進め、「冬の味だね。グラタン。母親のシチューとかも食べたくなってくるな」としみじみ語っていました♪

■動画もチェック

動画内では、こちらの商品以外にも、亀梨さんがチキンマックナゲットをいろいろなソースで楽しむ場面も公開。ぜひ、チェックしてみてくださいね。