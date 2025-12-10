バルセロナのロナルド・アラウホの状態に注目が集まっている。同選手は11月25日(現地時間)に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節チェルシー戦で退場処分になって以降、精神的不調を訴えて無期限での休養に入っている。



こうした中、スペインのラジオ局『El Partidazo de COPE』がアラウホの現状について、「我々が考えているよりも状態は深刻であり、彼が再びバルセロナでプレイできるかどうかが分かるのはまだ先のことだろう。今は非常に微妙な状況にある」と報じた。同メディアによれば、現在アラウホは家族とともに過ごし、専門家が定期的に自宅を訪れてカウンセリングをはじめとした治療を行っているという。





そのためバルセロナもアラウホに対して復帰までの期限は設けず、全面的な支援を約束している。同クラブのジョアン・ラポルタ会長は定例会見の場でアラウホについて話題が及ぶと、以下のように語った。「彼はとても感情表現が豊かで繊細なタイプ。私にはサポートについて感謝の言葉を述べるとともに、『戻ってくる』と言っていた。これは専門家に任せるべき難しい問題だ」(ドイツメディア『Sport Bild』より)アラウホの復帰の目途が立たないことから、バルセロナとしては年明けに開く冬の移籍市場でセンターバックの補強に動く必要が出てきた。ボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックの名前がターゲットの有力候補として取り沙汰されているが、同選手をめぐってはイングランドの複数のクラブも興味を示しているとされるため、獲得は容易ではないだろう。