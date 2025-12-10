¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â...¡ª¡©¡¡Ä¹Ìî¸©¤Çî°íð¤·¤¿àÀï¹ñ¤ÎÀä·Êá¤Ë¶½Ê³
¡Ö»þÂå·à¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ÎÍÍ¤Ê·Ê¿§¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û8.5ËüÉ½¼¨¤Îà»þÂå·à¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§á
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯12·î7Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡÷Photo¡×¡Ê¡÷Photo_Scarlet¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎºÖ¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ó¡¹¤·¤¤»³¾ëÀ×¤ÎÍÍ»Ò¡£
X¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤ª¡¼¡¢Àï¹ñ¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡Ö¿Í¤ÎÂ¿¤¤´Ñ¸÷ÃÏ¤è¤ê¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×
¡ÖÀÐÃÖ²°º¬¤À¡ªÊ·°Ïµ¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤³¤³¤Ï¤É¤³¤À¤í¤¦¡©¡¡¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
´ã²¼¤ËÀé¶ÊÀî¤ÎÍºÂç¤ÊÎ®¤ì
Åê¹Æ¼Ô¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼ñÌ£¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÎ¹¿Í¡×¤òÌ¾¾è¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢Á´¹ñ¤òÎ¹¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿É÷·Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©Àé¶Ê»Ô¤Î¡Ö¹ÓÅÖ¾ë¡Ê¤¢¤é¤È¤¸¤ç¤¦¡ËÀ×¡×¤Ç¡¢11·î29Æü¤Î12»þº¢¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯À²¤ì¤¿ÀÄ¶õ¤¬åºÎï¤Ê»þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö·Ê¿§¤âÅ·µ¤¤âÎÉ¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»£±Æ¤Ï¶ì¿´¤¹¤ë»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤¬·ë¹½µÞ¤Ç¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ë
Àé¶Ê»Ô¤ä¡Ö¿®½£Àé¶Ê´Ñ¸÷¶É¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ÎËÜ³Ô¤ÏÉ¸¹â590¥á¡¼¥È¥ë¡£Àé¶ÊÀî¤«¤éÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½220¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈæ¹âº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ëÏ¦¤ËÅÐ¤ì¤Ð¤È¤Æ¤âÄ¯¤á¤¬ÎÉ¤¯¡¢´ã²¼¤Ë¤ÏÀé¶ÊÀî¤ÎÍºÂç¤ÊÎ®¤ì¤È¡¢Æî¤Ï¾ý²Ê·´ºä¾ëÄ®¤«¤é¾åÅÄ»ÔËÌÉôÉÕ¶á¡¢ËÌ¤ÏÄ¹Ìî»Ô¤ÎÆîÉô¤Þ¤Ç¹¤¯¸«ÅÏ¤»¤Þ¤¹¡×¡ÊÀé¶Ê»Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Àä·Ê¤òÇÒ¤à¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÊÂ¹ø¤âÉ¬Í×¤é¤·¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹ÓÅÖ¾ë¤Ï1524Ç¯¡¢ÅöÃÏ°ìÂÓ¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤¿ÃÏÊý¹ëÂ²¡¦Â¼¾å»á¤Î»ÙÂ²¤Ë¤¢¤¿¤ë»³ÅÄ»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¾ë¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Â¼¾å»á¤ÏÎÎÃÏ¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¿®Ç»¤Ø¤Î¿¯Î¬¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤ÎÉðÅÄÀ²¿®¡Ê¸å¤Î¿®¸¼¡Ë¤ÈÂÐÖµ¡£2ÅÙ¤ÏÂà¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¤Ï±Û¸å¤ÎÄ¹Èø·Ê¸×¡Ê¸å¤Î¾å¿ù¸¬¿®¡Ë¤Î¤â¤È¤ØÇÛÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡ÖÀîÃæÅç¹çÀï¡×¤ÎßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÉðÅÄ¡¦¾å¿ùÎ¾·³¤¬¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¹ÓÅÖ¾ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¸½ºß¤ÏÃæÀ¤¤Î»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉü¸µ¤µ¤ì¡¢Àé¶Ê»Ô¾ë»³»ËÀ×¸ø±à¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»³¾ë¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷ÎÓ²Ð»³¡Ù¤Ç¤Ï¥í¥±ÃÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
Àï¹ñ¼«ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ï¼¤Ë¤Ï¸©Æâ¶þ»Ø¤Î²¹Àô³¹¡Ö¸ÍÁÒ¾å»³ÅÄ²¹Àô¡×¤â¤¢¤ë¤³¤È¤À¤·¡£