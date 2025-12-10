第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に向けて、前回大会上位５校の監督による「トークバトル」が１０日、東京・渋谷区の恵比寿ガーデンプレイスで行われた。青学大の原晋監督は「トークバトルでも負けません」と宣言すると、駒大の藤田敦史監督も「原さん手ごわいですけど負けないように」と応じるなど、会場のファンを大きく沸かせた。

恒例となっている目標順位を書き込む場面では、各監督がボードに目標順位を記した。以下の通り。

青学大・原晋監督「優勝、Ｖ９。バーディー２つ。ダブルボギーなし」

駒大・藤田敦史監督「優勝。４年生を中心に強いレース」

国学院大・前田康弘監督「優勝。アベレージ、粘り」

早大・花田勝彦監督「１位。半分、臙脂」

中大・藤原正和監督「優勝。スピードを生かして、１０区間で勝負！」

今季は出雲駅伝を国学院大が、全日本大学駅伝は駒大が制した。また、箱根３連覇を目指す青学大、箱根エントリー選手の１万メートル平均タイムが２７分台の中大、山のスペシャリスト工藤慎作（３年）を擁する早大の５チームが優勝候補にあがっている。