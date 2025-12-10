広島、中日、阪神、日本代表などでコーチを歴任した大経大の高代延博（たかしろ・のぶひろ）監督が９日午後８時４２分に食道胃接合部がんのため死去した。７１歳だった。今秋から体調が悪化し、病院で療養していたが、現職のまま帰らぬ人となった。

奈良出身の高代さんは智弁学園、法大を経て、１９７８年のドラフト１位で社会人の東芝から日本ハムに入団。堅実な守備と勝負強い打撃を兼備した遊撃手として、ダイヤモンド・グラブ賞（現ゴールデン・グラブ賞）とベストナインを１度ずつ受賞した。広島に移籍した１９８９年限りで現役を引退すると、そのままコーチに就任した。

野村克也さんが「日本一の三塁コーチャー」と称賛したように、的確な状況判断と相手の隙を突く抜け目のなさで地位を確立。また厳しさと愛情を合わせた熱血指導で、若手野手を徹底的に鍛え上げた。広島時代に指導を受けた金本知憲氏は通算２０００安打を達成した際に「守備、走塁を根気よく教えてもらった」と感謝を口にし、阪神監督就任時にはヘッドコーチを任せたほど。星野仙一さん、落合博満氏、岡田彰布氏ら多くの名将に請われ、中日、日本ハム、ロッテ、オリックス、阪神などを渡り歩いた。

０９年、１３年のＷＢＣでは三塁ベースコーチとして活躍。１３年の同大会の第２ラウンドの台湾戦（東京Ｄ）では、三塁を回ろうとした二塁走者の糸井を制止するために、地面にはいつくばりながらストップを指示。１７０センチの小さな体で存在感を放ったシーンは語りぐさとなっている。

２１年１月から特別コーチを務めていた大経大で２３年１月に監督に就任。９月２１日の大商大戦が最後の指揮でその後は療養していた。数多くのユニホームに袖を通し、心血を注いだ名参謀が、静かに息を引き取った。

◆高代 延博（たかしろ・のぶひろ）１９５４年５月２７日、奈良・下市町生まれ。智弁学園から法大、東芝を経て、７８年ドラフト１位で日本ハムに入団。８８年オフに広島に移籍し、８９年に現役引退。ベストナイン、ゴールデングラブ賞を１度ずつ受賞。９０年からは広島、日本ハム、ロッテ、中日、オリックス、阪神、韓国球団で守備走塁、ヘッドコーチなどを歴任。通算９１７試合で打率２割５分６厘、５７本塁打、３４６打点。