俳優・河合優実さんがとある飲食チェーンの制服を着ている姿が、SNS上で注目を集めている。これは、ドラマ「不適切にもほどがある！」（TBS系）のXアカウントが2025年12月9日に投稿したもので、「可愛い」などの声が寄せられている。

「富士そば」も「えっちょっと待って...！！」

「不適切にもほどがある！」は24年1月〜3月に放送された。そして26年1月4日にはスペシャルドラマとして2年ぶりに復活する。

SNSで注目を集めたのは、同ドラマのXアカウントが12月9日に投稿した写真だ。河合さんが、立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」の制服を着ており、カメラ目線で微笑んでいるものだった。

この投稿では、「富士そばで働く純子（＃河合優実さん）を発見 何着ても似合うなぁ」と記されている。河合さんは同ドラマで、主演の阿部サダヲさんが演じる小川市郎の娘・純子を演じている。

「富士そば」Xアカウントも10日、「えっちょっと待って...！！ 富士そばに純子（＃河合優実さん）さんが？！」と反応している。

河合さんの写真に対し、SNSでは、「富士そば行ってくる」「かわいい」「富士そばの純子も可愛い〜」「どこの店舗の看板娘ですかッッ！」「似合う」「毎日そこ通う！」などの声が寄せられている。