【如月 ユエ【歌姫衣装】】 【如月 ユエ【歌姫衣装】ドリーミングスタイル ストロベリームーン】 【白雪ちゃん】 【ドレスアップボディ【L】カラーC Ver.】 【ドレスアップシューズ Vol.1 カラーC Ver.】 12月11日11時より予約開始

　コトブキヤは、プラモデル「創彩少女庭園」の新商品5種を12月11日11時より予約受付を開始する。

　ラインナップは「創彩少女庭園」のキャラクター、如月 ユエを歌姫「月」の衣装で立体化した「如月 ユエ【歌姫衣装】」や○○さんシリーズ第4弾「白雪ちゃん」が登場。

　また、着せ替え遊びなどができる素体「ドレスアップボディ」シリーズからスキンカラーCを採用した「ドレスアップボディ【L】スキンカラーC Ver.」と「ドレスアップシューズ Vol.1 カラーC Ver.」が登場。

　また、コトブキヤショップ限定商品の「如月 ユエ【歌姫衣装】ドリーミングスタイル ストロベリームーン」も同日予約受付を開始する。

(C) KOTOBUKIYA