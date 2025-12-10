【創彩少女庭園】「如月 ユエ【歌姫衣装】」、「白雪ちゃん」などが12月11日に予約開始コトブキヤショップ限定の「如月 ユエ【歌姫衣装】ドリーミングスタイル ストロベリームーン」も登場
コトブキヤは、プラモデル「創彩少女庭園」の新商品5種を12月11日11時より予約受付を開始する。
ラインナップは「創彩少女庭園」のキャラクター、如月 ユエを歌姫「月」の衣装で立体化した「如月 ユエ【歌姫衣装】」や○○さんシリーズ第4弾「白雪ちゃん」が登場。
また、着せ替え遊びなどができる素体「ドレスアップボディ」シリーズからスキンカラーCを採用した「ドレスアップボディ【L】スキンカラーC Ver.」と「ドレスアップシューズ Vol.1 カラーC Ver.」が登場。
また、コトブキヤショップ限定商品の「如月 ユエ【歌姫衣装】ドリーミングスタイル ストロベリームーン」も同日予約受付を開始する。
ユエちゃんはダンスシーンやかわいいポーズを表現できるように髪、肩、羽などがしっかり可動！- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) December 10, 2025
膝も二重関節になっています！
細かな部分の色分けにも注目です😮
ブログにて詳しくご紹介しています💗
▽如月ユエ【歌姫衣装】紹介ブログhttps://t.co/xMJE1X1DYZ#創彩少女庭園 pic.twitter.com/OVFH15vmEJ
コトブキヤショップ限定カラーリングは、まるでショートケーキのような雰囲気の「ストロベリームーン」🍰- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) December 10, 2025
スキンカラーA、リツカちゃんと同じヘアカラーとなっており、組み換えしやすいキットです！
▽ストロベリームーン紹介ブログhttps://t.co/5yZMZyARbP#創彩少女庭園 pic.twitter.com/Ol8tMTzaxQ
「○○さんシリーズ」は、キャラクター設定が決まっていないからこその自由さが魅力！- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) December 10, 2025
みなさんは白雪ちゃんってどんな女の子だと思いますか？？🍎
▽白雪ちゃん紹介ブログhttps://t.co/aTuUShfIXm#創彩少女庭園 pic.twitter.com/RKNM88az4N
ドレスアップボディシリーズもついに6種類目となる【ＬサイズのカラーC Ver.】が登場です！！- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) December 10, 2025
そしてカラーCに対応したシューズセットも明日ご予約開始👟
着せ替えや組み換えに役立ちます🖤
▽紹介ブログhttps://t.co/HnrUq79H9h#創彩少女庭園 pic.twitter.com/bXe2KR1naL
