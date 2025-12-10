LGBTQ¡Ü¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¿È¯¡¡WÇÕ¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¤¥é¥ó
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢6·î26Æü¤Ë¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¨¥¸¥×¥È¡½¥¤¥é¥ó¤¬¡¢LGBTQ¡Ü¡ÊÀÅª¾¯¿ô¼Ô¡Ë¤Î¸¢Íø¸þ¾å¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»î¹ç¤ò¤¹¤ëÎ¾¹ñ¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10Æü¡¢APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥óÏ¢ÌÁ¤Î´´Éô¤Ï¥¤¥é¥ó¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÂç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¥¨¥¸¥×¥È¶¨²ñ¤Ï¡Ö¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤È¥¤¥é¥ó¤Î»î¹ç¤ÇÆ±À°¦»Ù»ý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤âÃÇ¸ÇµñÈÝ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤òFIFA¤Ë½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥¢¥È¥ëÂ¦¤Ï»î¹ç¤¬¡ÖÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¡¢½Ë¤¦°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢·Ý½Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë