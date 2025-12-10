好き＆飲んでみたい「秋田県の地酒」ランキング！ 2位「新政（あらまさ）」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
心がほっとほどけるような一杯を探している人も、まだ知らない“運命の地酒”に出会いたい人も必見です。各地に息づく職人の技と個性が詰まった地酒の魅力を、ここから一緒にたどってみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、好き＆飲んでみたい地酒に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆飲んでみたい「秋田県の地酒」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「達からもらって飲んだことがありますが、フルーティーで美味しかったです」（20代女性／東京都）、「果実のような香りとワインのような味わいがクセになるから」（50代男性／大阪府）、「昔ながらの技法を採用しながらも、モダンで洗礼された味わいを実現しているから」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「後味がしっかりしていて美味しいから」（20代女性／栃木県 ）、「見た目も含め日本酒の概念を壊してくれたお酒。他の同じく飲みやすい日本酒のため」（30代女性／東京都）、「洋酒のような名前が独特でどんなお酒か気になるから」（50代女性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：新政（あらまさ）／45票秋田県秋田市の酒蔵の銘柄で、伝統的な酒造りの技術を革新的な手法で取り入れた、現代日本酒界のけん引役の1つです。独自の製法にこだわった酒造りが、日本酒愛好家からの高い支持と「飲んでみたい」という期待を集めました。
1位：No.6（ナンバーシックス）／71票秋田県の酒蔵が手掛ける銘柄で、そのスタイリッシュなネーミングと、フルーティで個性的な味わいが、圧倒的な支持を集め1位となりました。従来の日本酒のイメージを覆すモダンな酒造りが、特に若い世代や日本酒初心者にも広くアピールし、「飲んでみたい」という強い関心を集めました。
