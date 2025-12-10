好き&買ってみたい「栃木県の伝統工芸品」ランキング！ 2位「結城紬」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
日本の伝統文化や職人の技が、今、国内外から改めて高い注目を集めています。 その土地の歴史と美意識が詰まった伝統工芸品は、単なるお土産ではなく、特別な思い出を象徴する一品となります。
All About ニュース編集部では、2025年11月26〜27日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き&買ってみたい「栃木県の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。
2位：結城紬（茨城県、栃木県）／47票結城紬（ゆうきつむぎ）は、栃木県結城市と茨城県筑西市周辺を主な産地とする絹織物。約1700年の歴史を持つとされる、日本最古の絹織物の一つで、その特徴は真綿から手で紡ぎ出した糸を使うことによる、軽くて暖かく、そして独特のふんわりとした風合いです。国指定の重要無形文化財であり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。使うほどに体になじむ、着物の最高峰とされています。
回答者からは「手仕事の温かさと落ち着いた美しさが印象的で魅力的だからです」（20代女性／大阪府）、「クラシックな色合いがとても感じがよく、羽織としてきてみたい」（50代男性／沖縄県）、「色合いがものすごく上品で優雅。こんな着物を着こなせたらいいなあと思う」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：益子焼／175票益子焼（ましこやき）は、栃木県益子町で生産される陶器です。江戸時代末期に始まり、当初は日用品の甕や土瓶などが中心でしたが、現在は民芸運動の影響も受け、自由で素朴な作風が特徴となっています。土の温かみが感じられる厚手の焼き物で、独特の釉薬を使った深みのある色が魅力です。現代の食卓にも取り入れやすい、実用性の高い器が多く生産されています。
回答者からは「温かみのある手作り感が日常使いにぴったりだから」（30代女性／東京都）、「温かみのある素朴な風合いが魅力で、日常の食卓にも取り入れやすいと感じたためです」（10代男性／大阪府）、「益子焼は素朴で温かみのある風合いが魅力で、日常使いの器としても人気があります。釉薬の色合いが豊富で、一点一点異なる表情を楽しめる点に惹かれます。料理を盛り付けると食卓が華やかになるので、ぜひ購入してみたいです」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)