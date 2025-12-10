アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」として活動し、「マリチチ」を武器に各雑誌グラビアなどでも活躍する奥津マリリさんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』の裏表紙を飾りました。



【写真】横顔も美しい奥津マリリさん

トップスからバストがこぼれてしまい収まりきれないたわわな“マリチチ”の弾力を、近距離で激写したカットを掲載。アート級の美貌を表現すべく自然光も活用しながら、まるで彫刻作品のようなポージングの奥津さんは必見です。



シリーズ第27弾の本作は、6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載。表紙を飾った汐見まといさんは暗殺者として活動するシスターを演じ、セクシーな姿を惜しげもなく披露しています。



その他、菅谷夏子さん（ideal peco）、伊織ふう香さん（Peel the Apple）、苗加結菜さん（月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか...）、はのんまゆさん（INUWASI）といった逸材が登場。アイドル祭りな一冊になっています。



撮影／武田敏将 ヘアメイク／mahiro（エムズアップ） スタイリング／毛塚由恵