俳優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナさんの最新写真集『MADONNA』（主婦の友社）が12月23日、リリース。誌面カットが公開されました。



【写真】ヌードカットに挑戦した奈月セナさんの写真集が重版決定

本作は、2024年に制作された写真集『SILK of the MOON』と同様、写真家のTim Gallo氏と共に制作。“時代ごとに輝きを放った女性たち”ーーその記憶と憧れを、奈月さんが表現します。



奈月さん様々な時代の「マドンナ像」へ遊び心たっぷりに挑戦。“女性の魅力がどう進化してきたのか”というカルチャーの系譜そのものを、彼女の身体と表現力を通してたどっていきます。スタイリングやヘアスタイル、多種多様なメイクなど、全く異なるシチュエーションの写真が展開。ページをめくるごとに、彼女のセクシーさと表現力が立ち上がり、まるで一本の映画を観ているような一冊になっています。



発売記念イベントも実施。2026年1月10日に東京・ソフマップAKIBA、1月11日に東京・書泉ブックタワーで予定しています。奈月さんは「60〜90年代を彩ったミューズたちに魅せられて、彼女たちの放っていた"情熱”と"本能"を追いかけました。時代を超えて輝く女性の姿を、わたしの中に映しています。新しい自分を見つけるような撮影でした。見てくれる人それぞれの中にも、きっと“あなたのMadonna”がいると思う。この写真集が、その心に少しでも届いたらうれしいです。是非お手元に！」と喜びを語っています。



【奈月セナさんプロフィル】

1996年5月30日、岐阜県生まれ。A型。グラビアモデルとしてデビュー後、2024年映画『痴人の愛』の身体を張った演技で注目を集め、2025年にはドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）に出演するなど活躍中。