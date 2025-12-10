「お金、なくなっちゃわない？」与沢翼氏、母親の誕生日に大金プレゼント「エグい」「詐欺の標的になりそう」
かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは12月7日、自身のInstagramを更新。母親の誕生日に100万円を送金したことを明かし、注目を集めています。
この投稿には、「お母様、誕生日おめでとうございます。その100万円で素敵な誕生日を過ごして下さい」「お母様のお誕生日会、楽しみですね」「素晴らしい」「誕生日に100万はエグい！！」「とても優しい人ですね」と祝福の声が集まったほか、「具体的な金額は言わないほうがいいとおもいますよ。詐欺の標的になりそう」「振り込んだ明細まで載せなくてもいいようなきがします」との意見が寄せられました。
【画像】与沢翼氏、母親へ規格外の贈り物
誕生日を迎えた母親にプレゼント与沢さんは「今日は、お母さんの70歳の誕生日。今日は会えないから100万円を振込みました。麗・仁奈・美蘭が来る13日に、お母さんとおばあちゃんも呼んだ。みんなで会うんだ」とつづり、1枚の写真を掲載しました。母親とのメッセージ画面と思われるスクリーンショットです。与沢さんが明細とともに「お母さん、お誕生日おめでとう！100万振り込んだので何か使ってね」と送ったのに対し、母親は「翼、お金、なくなっちゃわない？」と心配するコメントを送っています。
彼女募集中！現在婚活中の与沢さん。10日の投稿では、「婚活の途中経過です。タイで8名、日本で30名の女性と会いました。合計38名です。昨日で夜は19連続フルコースディナーをしました。昼間、私は仕事してないので、なんとかなってます。もう慣れました」とつづり、食事した店などを表にして公開しています。さらに今後について、「来年以降、彼女候補の子を海外旅行や2回目の食事に自分から誘います。今のところ2回会った子はいません」とコメントしました。
(文:勝野 里砂)