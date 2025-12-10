KAWAII LAB.に所属するFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4グループがスペシャルユニット TEAM KAWAII LAB.を結成。2026年2月11日に発売される『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より、初の合同楽曲「CHU CHU CHU研究中！」を先行配信リリースした。

曲中には各グループの表題曲を連想させるセリフやモチーフが随所に散りばめられ、KAWAII LAB.全体の世界観が1曲の中で交差する仕掛けも。リフレインするキュートなフレーズとカラフルに展開するサウンドが一気に広がり、遊び心ときらめきが重なり合う、“今のKAWAII”を象徴するKAWAII LAB.ならではのポップチューンに仕上がっている。

また、『KAWAII LAB. BEST ALBUM』のリリースを記念し、2026年2月5日から3月8日にかけて、全国のTOWER RECORDS CAFE 4店舗にてコラボカフェを開催。グループをイメージしたフードやドリンクなどが提供される。なお、タワーレコードオンラインにて同アルバムを予約すると、コラボカフェの先行抽選に申し込むことができるシリアルコードが配布されるキャンペーンも行われる。カフェの予約申し込みに関する詳細は後日発表とのこと。

さらに、12月11日よりKAWAII LAB.のLINE公式スタンプの発売がスタート。各グループごとに描き下ろされたイラストを使用しており、年末年始に使いたくなるボイス付き“あけおめ”スタンプとなっている。

なおKAWAII LAB.は、プロジェクト発足4周年を記念したイベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』を2月11日よりKアリーナ横浜にて5日間、3月7日より神戸ワールド記念ホールにて2日間にわたり開催。本イベントのチケット先行販売が現在受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）