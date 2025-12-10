進化した車輪は軸が動く。

今でこそクルマも電車もベビーカーも丸い車輪があり、その回転でラクに動くことができます。車輪の起源を調べると、紀元前3500年頃の古代メソポタミアにて、シュメール人が木の円盤を転がしたのが最初だそうな。

以降5500年以上は、1本の車軸で左右の2輪をリンクさせた機構がほとんど。車輪がバラバラに動くクルマなんてのは、けっこうな異端だと思います。

4輪が動物の脚みたいなロボット

韓国の自動車メーカーHyundai（ヒョンデ）が開発したのは、4輪車のロボット「MobED」。4輪が個別に上下・前後したり、ハの字に角度をつけたりで4脚の動物のように振る舞います。

用途は人々の普段遣いや産業用とのこと。たとえば倉庫の荷運びやゴルフカートや配送など、背中にいろんなパーツを載せ替えて目的別の使命をこなします。「映像制作にも」ともあるので、確かにカメラを載せて撮影しながら移動もできますね。

本体は水平を保ちつつ走る

サイズは幅750mm×長さ1150mm×高さ650mm（アンテナ含む）で、重さは88kg未満。47kgの荷重を運べます。最高時速は10kmで、上り／下り10度の坂道を走れます。

運転はAIがベースとなった自律走行で、LiDARとカメラが融合したセンサーや、レーダー、深度カメラ、偏った姿勢を制御するメカニズムを持ち、坂道や凸凹道でもボディーが水平を保つよう車軸が可変します。

荷物の積み下ろし時は、ボディーを傾けることも可能。妙にワンコっぽいコミカルな動きで感情表現をすることもできちゃいます。

2種のモデルが来年発売

商用利用の「MobED Pro」と、研究用の「MobED Basic」の2種類があり、来年発売を予定しています。動画にもありましたが、タッチスクリーン付きのコントローラーでも操縦ができるので、いろんなアクションなども発動させたりして面白い使い方がどんどん生まれそうです。

最近は各国で犬型ロボの開発が多いですが、車輪が脚のように自由度を持てば犬型のように動けるのはちょっと目からウロコです。

