カフェ・ベローチェで“黒ねこグッズ”がもらえる！ 「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」開催
「カフェ・ベローチェ」は、12月18日（木）〜2026年3月11日（水）の期間、黒ねこグッズがもらえる「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」を、全国の店舗で実施する。
【写真】美しい！ 絵画をイメージした「黒ねこ額縁マグネット」も
■数量限定で用意
今回実施される「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」は、期間中に500円以上のレシート3枚もしくは1500円以上のレシート1枚をレジで提示した全員に、ランダムで数量限定のオリジナル黒ねこグッズがプレゼントされるキャンペーン（価格は税込）。
第1弾の12月18日（木）から2026年1月28日（水）までは、ステンドグラスから着想を得た「黒ねこラバーコースター」を用意。細部の色使いにこだわった全5種類が展開され、“室内でくつろぐ黒ねこ”をテーマにゆったりと温かな時間が流れる世界観を描いたデザインがそろう。
また、第2弾の2026年1月29日（木）から2026年3月11日（水）までは、絵画のような美しさを表現した「黒ねこ額縁マグネット」を配布。ラインナップには、“一人旅”をテーマに、黒ねこの1日の移ろいを描き、日本各地の冬景色を訪ね歩く姿をデザインした全5種類が並ぶ。
