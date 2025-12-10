¡Ö¤¤¤¤±Æ¶Á¤ò¼þ¤ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×À¾Éð¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃãÌîÆÆÀ¯¤Î¤É¤³¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤«¡¡µåÃÄËÜÉôÄ¹¤¬¸ÀµÚ
¡¡À¾Éð¤Î¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¡Ê52¡Ë¤¬10Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢9Æü¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿ÃãÌîÆÆÀ¯³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÃãÌî¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï½Ð¾ì3»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨1³ä6Ê¬7ÎÒ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2·³¤Ç¤Ï116»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨2³ä8Ê¬8ÎÒ¡¢28ÅðÎÝ¡£¹ÃÓËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÁö¹¶¼é¤½¤ì¤¾¤ì¤¬1·³¤ÇÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤±Æ¶Á¤ò¼þ¤ê¤Ë¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ê¿¾ÂæÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¦°ìÃÊ³¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¤Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¿¨¤ì¡ÖÅöµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆ°¤¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÅöÁ³ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆþ»¥À©ÅÙ¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÂç¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£Ìé¡¢¢®¶¶¸÷À®¤Î·ê¤òËä¤á¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë