「もちろん。最高の監督だ」元スペイン代表MFがマドリー指揮官を擁護。注目のシティ戦は？「５−０で勝つ」
元スペイン代表のグティ氏が、今季からレアル・マドリーで指揮を執るシャビ・アロンソ監督を擁護した。
シーズン開幕から公式戦14戦で13勝１敗と好スタートを切ったマドリーだが、11月４日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節でリバプールに敗れると、調子を落とし始める。その後の６戦は２勝３分け１敗と思うように白星を掴めずにいる。
この状況を受け、スペイン紙『MARCA』は12月10日に行なわれるCLのリーグフェーズ第６節・マンチェスター・シティ戦の結果次第では、進退が問われる可能性を指摘した。
だが、グティ氏は別の意見を持っているようだ。
『MARCA』によると、イベント会場で取材に応じたグティ氏は、シャビ・アロンソ監督について「もちろん。最高の監督だ」とコメント。選手たちが指揮官を失脚させようと画策しているとの声も聞こえるなかで、「むしろ陥れようとしているのは記者たちだと思う」と語った。
さらに「彼はチームの状態を把握するのに十分な時間を持っていない。新しい監督が来た時、物事が上手く進むのは難しい。確かに直近の１か月は、特に結果の面で良くなかったが、スタートは好調だった」と擁護し、次のように見解を述べた。
「素晴らしいチームだけど、今は怪我人が多いのも事実だ。昨季と同じことが起きているよね。怪我人があまりにも多いのは、シャビだけでなくチーム全体にも悪影響を及ぼしていると思う」
なお、注目を集めるシティ戦を「５−０でマドリーが勝つ」と予想した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
