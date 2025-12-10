【 レイザーラモンRG 】 「ええ色」 緑のヘルメット身に着け 愛車のバイクと２ショット
お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが自身のインスタグラムを更新。
愛車のバイクとの２ショットを公開しました。
レイザーラモンRGさんは「ええ色」と綴ると、赤・青・白・緑のハートの絵文字を添えて、写真をアップ。
都市の公園で撮影された写真には、鮮やかなカラーリングを纏ったホンダのスポーツバイクが映し出されています。
クラシカルな雰囲気を漂わせるスポーツバイク。車体に施された赤・白・青のトリコロールカラーは、見る人の目を引きつけます。
金色に輝くホイールが、バイク全体の高級感を一層引き立てています。側面には大きく「HONDA」のロゴがあり、日本が誇る二輪メーカーの存在感を主張しています。
そして、レイザーラモンRGさんの「緑色のヘルメット」も印象的です。愛車と佇む姿からは、バイク愛好家としての一面が垣間見えます。背景には緑豊かな木々と高層ビルが広がり、都会のオアシスのような場所での撮影となっています。
青空の下、赤・白・青のカラーリングが映える車体、緑のヘルメット、そして金色のホイール。この色彩の組み合わせが、愛車との時間を過ごす一枚の写真に鮮やかな彩りを添えています。
この投稿にファンからは「ヘルメットいいですね〜❤ 僕もフルフェイス欲しい〜」・「ええ色シリーズ好きです」・「ええおとこ❤」などの反響が寄せられています。
「バイク好き芸人」として知られる、レイザーラモンＲＧさんは、日々ＳＮＳを更新。
自身のバイクライフについて綴っています。
【担当：芸能情報ステーション】