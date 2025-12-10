お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが自身のインスタグラムを更新。

愛車のバイクとの２ショットを公開しました。



【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】 「ええ色」 緑のヘルメット身に着け 愛車のバイクと２ショット





レイザーラモンRGさんは「ええ色」と綴ると、赤・青・白・緑のハートの絵文字を添えて、写真をアップ。

都市の公園で撮影された写真には、鮮やかなカラーリングを纏ったホンダのスポーツバイクが映し出されています。

クラシカルな雰囲気を漂わせるスポーツバイク。車体に施された赤・白・青のトリコロールカラーは、見る人の目を引きつけます。

金色に輝くホイールが、バイク全体の高級感を一層引き立てています。側面には大きく「HONDA」のロゴがあり、日本が誇る二輪メーカーの存在感を主張しています。





そして、レイザーラモンRGさんの「緑色のヘルメット」も印象的です。愛車と佇む姿からは、バイク愛好家としての一面が垣間見えます。背景には緑豊かな木々と高層ビルが広がり、都会のオアシスのような場所での撮影となっています。

青空の下、赤・白・青のカラーリングが映える車体、緑のヘルメット、そして金色のホイール。この色彩の組み合わせが、愛車との時間を過ごす一枚の写真に鮮やかな彩りを添えています。



この投稿にファンからは「ヘルメットいいですね〜❤ 僕もフルフェイス欲しい〜」・「ええ色シリーズ好きです」・「ええおとこ❤」などの反響が寄せられています。





「バイク好き芸人」として知られる、レイザーラモンＲＧさんは、日々ＳＮＳを更新。

自身のバイクライフについて綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】