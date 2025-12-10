Ä¹´ü¶âÍø18Ç¯È¾¤Ö¤ê¹â¿å½à¡¢¡Ö¸ÇÄê¶âÍø¡×¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¡×½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
µÞ¾å¾º¤òÂ³¤±¤ëÄ¹´ü¶âÍø¡¢Ìó18Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¸ÇÄê¶âÍø50Ç¯¥í¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¡Ä¡¡Ç¯¶â¤Ç¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¡©
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý¡Ö¸ÇÄê¶âÍø¡×¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¡×¤Î°ã¤¤
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÇÄê¶âÍø¤ÈÊÑÆ°¶âÍø¤ÎÂç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§¸ÇÄê¶âÍø
¼Ú¤êÆþ¤ì»þ¤ÎÀßÄê¶âÍø¤¬Á´´ü´Ö¤Þ¤¿¤Ï°ìÄê´ü´ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
¢ªÌó2¡ó
À¯ºö¶âÍø¤ÎÆ°¸þ¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¶âÍø¤¬Äê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë
¢ªÌó0.75%
¶âÍø¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤«¤é¶âÍø¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô¡¡º´Æ£¾ÍÂÀ¥Ç¥¹¥¯¡§
Î¾Êý¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ìÈÖ¸²Ãø¤Ê¤Î¤ÏÊÑÆ°¶âÍø¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ºö¶âÍø¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆü¶ä¤¬·è¤á¤ë°ìÈÖÃ»¤¤´ü´Ö¤Î¶âÍø¤Ç¡¢µîÇ¯¡¢¥¼¥í¶âÍøÀ¯ºö¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤«¤é¡¢½ù¡¹¤ËÆü¶ä¤¬¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÂß¤·½Ð¤¹Â¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¤ª¶â¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë·Á¤Ç¶âÍø¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ÞÌó0.75%¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¤¬»î»»¡¡ÊÑÆ°¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤È¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤Ï¤¤¤¯¤éÁý¤¨¤ë¡©
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¸ÇÄê¶âÍø¡¦ÊÑÆ°¶âÍø¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
8³ä¤¬ÊÑÆ°¶âÍø¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶â³Û¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½»Âð¥í¡¼¥óÈæ³Ó¿ÇÃÇ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥â¥²¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Î¼èÄùÌò¡¦±öß·¿ò¤µ¤ó¤Î»î»»¤Ç¤¹¡£
¢§ÊÑÆ°¶âÍø¤Ç¼ÚÆþ³Û3500Ëü±ß¡ÊÊÖºÑ´ü´Ö35Ç¯¡Ë¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¡©
¡¦ÊÑÆ°¶âÍø0.75¡ó¤Ç¼Ú¤ê¤¿¾ì¹ç
¡¡¢Í·îÊÖºÑ³Û¡§Ìó9Ëü5000±ß¡¡ÁíÊÖºÑ³Û¡§Ìó3980Ëü±ß
¡¦ÊÑÆ°¶âÍø1.25¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡¡¢Í·îÊÖºÑ³Û¡§Ìó10Ëü3000±ß¡¡ÁíÊÖºÑ³Û¡§Ìó4320Ëü±ß
·î¤ÎÊÖºÑ¤¬Ìó8000±ßÁý¤¨¤Æ¡¢ÁíÊÖºÑ³Û¤â350Ëü±ß¤Û¤ÉÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Æ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤ÏÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È ÃÓß·ËàÌí¤µ¤ó¡§
ºÇ¶á¤Î¶âÍø¤Î¾å¤²Êý¤äÆüËÜ¹ñºÄ¤ÎÇä¤é¤ìÊý¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¹Í¤¨Êý¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
º£·îÃæ¤Ë¤â¤¦1²óÍø¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È²È¤¬Çã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö50Ç¯¥í¡¼¥ó¡×¤âÅÐ¾ì¡ÄÄ¹´ü¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¯¼ýÇÜÎ¨¤«¤é¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Ç¯¼ýÇÜÎ¨¡ÊÅìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤Ë¤è¤ë¤È¡Ë
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê(70Ö´¹»»)¡àÊ¿¶ÑÇ¯¼ý(ÃÏ°è¤´¤È)
¢ªÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¡§Ìó10ÇÜ¡¡ÅìµþÅÔ¡§Ìó17ÇÜ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÇã¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö50Ç¯¥í¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¢§3500Ëü±ß¤ò¸ÇÄê¶âÍø2¡ó¤Ç¼Ú¤ê¤ë
¡ã35Ç¯¥í¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¡ä
¢Í·î³ÛÊÖºÑ¡§Ìó11Ëü6000±ß¡¡ÁíÊÖºÑ³Û¡§Ìó4870Ëü±ß¡¡
¡ã50Ç¯¥í¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¡ä
¢Í·î³ÛÊÖºÑ³Û¡§Ìó9Ëü2000±ß¡¡ÁíÊÖºÑ³Û¡§Ìó5540Ëü±ß
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô¡¡º´Æ£¥Ç¥¹¥¯¡§
¤³¤ì¤ÏÊª¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç½»Âð¤Î²Á³Ê¤âÈó¾ï¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼Ú¤ê¤ë´ü´Ö¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁíÊÖºÑ³Û¤Ç¸«¤ë¤È50Ç¯´Ö¡¢¸µËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍøÂ©¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ÙÊ§¤¤³Û¤Ï¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡Ö80ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÊÖºÑ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¤â¤¦¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
50Ç¯¸å¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÓß·ËàÌí¤µ¤ó¡§
Ç¯¶â¤Ç¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Ä¹´ü¤Ç¸«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤â¤¦1¤Ä¤ÏÍ¾¾ê»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò±¿ÍÑ¤Ç²ó¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤à¤Ê¤é¡¢²È¤Î²Á³Ê¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤Ì¤Íè¤ÎÀÁµá½ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È50Ç¯´ÖÀÁµá½ñ¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¯ºö¶âÍø0.5¡ó¢ª0.75¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¡©¡Ö¸ÇÄê¶âÍø¡×¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Ç¤Ï¤½¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¶âÍø¤Ï¤É¤¦·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô¡¡º´Æ£¥Ç¥¹¥¯¡§
ÊÑÆ°¶âÍø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆü¶ä¤ÎÀ¯ºö¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ÞÀ¯ºö¶âÍø¤Ï0.5%¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè½µ¤³¤ì¤ò0.25%°ú¤¾å¤²¤Æ0.75¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤Ï¤¤¤º¤ì¤«¤Î·Á¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¾¯¤·Ê£»¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤È¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü¶âÍø¤âÊÑÆ°¶âÍø¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤ì¤ÏÌÜÀè¤â¹Í¤¨¤Æ¤É¤Á¤é¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô¡¡º´Æ£¥Ç¥¹¥¯¡§
¤É¤Á¤é¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤ì¤òÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼êÅö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
ÃÓß·ËàÌí¤µ¤ó¡§
¶âÍø¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Ê¤¤¤È¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¶âÍø¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡¢±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Þ¤¹¡¢¤À¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡¢Êª²Á¹â¤¬¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶µ²Ê½ñÄÌ¤ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤½¤ì¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡£
¶âÍø¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢±ß°Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ÙÂØ¤ÎÉôÊ¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
ÃÓß·ËàÌí¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£É¬¤ºÏ¢·È¤·¤ÆÆ°¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÃÓß·ËàÌí¤µ¤ó
²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È
¸µ³°»ñ·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¤Î¥È¥ì¡¼¥À¡¼2»ù¤ÎÊì
º´Æ£¾ÍÂÀ
TBS·ÐºÑÉô¥Ç¥¹¥¯
¡ÖCROSS DIG¡×¤Ç¶âÍ»¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ÎMCÃ´Åö